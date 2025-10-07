En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش بینی بورس امروز سه‌شنبه 15 مهر

با توجه به رفتار دیروز شاخص‌ها و شدت عرضه‌ها در نیمه دوم معاملات، پیش بینی بورس برای سه‌شنبه 15 مهر 1404 حاکی از آغاز منفی بازار است.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۳۸
| |
384 بازدید
|
۱
پیش بینی بورس امروز سه‌شنبه 15 مهر

معاملات روز دوشنبه 14 مهرماه بازار سهام با نوسانات مثبت آغاز شد اما در ادامه مسیر، فشار فروش به‌تدریج شدت گرفت و موجب شد بخش زیادی از نمادهای مثبت تا پایان بازار افت کنند. 

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، حدود 344 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و سرانه خرید حقیقی‌ها با رقم 82.4 میلیون تومان، اندکی کمتر از سرانه فروش 85.7 میلیون تومانی بود.

با توجه به رفتار دیروز شاخص‌ها و شدت عرضه‌ها در نیمه دوم معاملات، پیش بینی بورس برای سه‌شنبه 15 مهر 1404 حاکی از آغاز منفی بازار است. شاخص کل پس از رشدهای متوالی اخیر به محدوده‌ای وارد شده که از منظر تکنیکی مقاومت مهمی به حساب می‌آید. همین مسئله باعث شد در روز دوشنبه شاهد افزایش فشار فروش و کاهش هیجان خرید باشیم. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که بورس در ابتدای روز سه‌شنبه با رنگ قرمز تابلو را آغاز کند.

تجربه روز دوشنبه نشان داد که هر زمان فشار عرضه افزایش یافته، برخی خریداران از فرصت اصلاح قیمت برای ورود مجدد استفاده کرده‌اند. بنابراین در صورتی که حجم فروشندگان به‌اندازه روز قبل نباشد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از افت شاخص در نیمه دوم جبران شود.

به‌طور کلی، چشم‌انداز بورس برای سه‌شنبه بیشتر به سمت منفی متمایل است، اما از افت سنگین خبری نیست. شاخص کل ممکن است در آغاز معاملات کاهش یابد، اما در صورت واکنش مثبت نمادهای بزرگ و بازگشت نسبی تقاضا، امکان تغییر روند تا پایان روز وجود دارد. بازار همچنان در وضعیت تعادلی قرار دارد؛ نه فروشندگان قدرت قطعی دارند و نه خریداران در موقعیت برتر هستند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار سهام بازار بورس سرمایه پیش بینی بورس بورس  شاخص کل بورس نوسانات بازار خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تا کی سرمایه مان را در بورس نگه داریم؟
تحلیل آینده کوتاه‌مدت بورس
صعود ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴
سود کدام شرکت‌ها آب رفت؟/ چشم‌انداز صعود شاخص بورس در هاله‌ای از ابهام
پیش‌بینی بورس امروز 23 بهمن 1403
پیش بینی بورس 28 مهر ماه + نمودار
پیش‌بینی بازار بورس امروز 17 فروردین
شاخص کل بورس در معاملات امروز 16 دی ماه
شاخص کل بورس امروز ۱۱ دی۱۴۰۳ + جزییات
شاخص کل بورس امروز ۱۳ بهمن ماه
شاخص کل بورس در بازار امروز 27 بهمن ماه
شاخص کل بورس امروز 13 خردادماه
شاخص کل بورس امروز ۶ آذر ماه
پیش‌بینی بورس امروز ۲۶ دی 1403
پیش‌بینی بازار سهام امروز 19 فروردین
سقوط آزاد؛ حقیقی‌ها پولشونو از سهام بیرون کشیدن!
پیش‌بینی بورس امروز 9 فروردین 1404
شاخص کل بورس در بازار امروز 11 اسفند
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز، ۴ اسفند ماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
شما دیگه پیش بینی نکن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۹ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۳ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ajO
tabnak.ir/005ajO