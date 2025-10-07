با توجه به رفتار دیروز شاخص‌ها و شدت عرضه‌ها در نیمه دوم معاملات، پیش بینی بورس برای سه‌شنبه 15 مهر 1404 حاکی از آغاز منفی بازار است.

معاملات روز دوشنبه 14 مهرماه بازار سهام با نوسانات مثبت آغاز شد اما در ادامه مسیر، فشار فروش به‌تدریج شدت گرفت و موجب شد بخش زیادی از نمادهای مثبت تا پایان بازار افت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، حدود 344 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و سرانه خرید حقیقی‌ها با رقم 82.4 میلیون تومان، اندکی کمتر از سرانه فروش 85.7 میلیون تومانی بود.

با توجه به رفتار دیروز شاخص‌ها و شدت عرضه‌ها در نیمه دوم معاملات، پیش بینی بورس برای سه‌شنبه 15 مهر 1404 حاکی از آغاز منفی بازار است. شاخص کل پس از رشدهای متوالی اخیر به محدوده‌ای وارد شده که از منظر تکنیکی مقاومت مهمی به حساب می‌آید. همین مسئله باعث شد در روز دوشنبه شاهد افزایش فشار فروش و کاهش هیجان خرید باشیم. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که بورس در ابتدای روز سه‌شنبه با رنگ قرمز تابلو را آغاز کند.

تجربه روز دوشنبه نشان داد که هر زمان فشار عرضه افزایش یافته، برخی خریداران از فرصت اصلاح قیمت برای ورود مجدد استفاده کرده‌اند. بنابراین در صورتی که حجم فروشندگان به‌اندازه روز قبل نباشد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از افت شاخص در نیمه دوم جبران شود.

به‌طور کلی، چشم‌انداز بورس برای سه‌شنبه بیشتر به سمت منفی متمایل است، اما از افت سنگین خبری نیست. شاخص کل ممکن است در آغاز معاملات کاهش یابد، اما در صورت واکنش مثبت نمادهای بزرگ و بازگشت نسبی تقاضا، امکان تغییر روند تا پایان روز وجود دارد. بازار همچنان در وضعیت تعادلی قرار دارد؛ نه فروشندگان قدرت قطعی دارند و نه خریداران در موقعیت برتر هستند.