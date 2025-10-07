En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اجرای موفق پروژه شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد الفین

همکاری فناورانه پتروشیمی بندر امام با دانشگاه فردوسی مشهد منجر به اجرای موفق پروژه «شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد الفین» شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۲۴
| |
3 بازدید
اجرای موفق پروژه شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد الفین
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در سه سال اخیر موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه، پارک‌های علم‌وفناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در پتروشیمی بندر امام بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. 
 
این رویکرد استراتژیک باهدف ارتقای بهره‌وری، بومی‌سازی دانش فنی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های اثربخش و نوآورانه متعددی شده است.
 
در جدیدترین گام ارتباط صنعت و دانشگاه، پتروشیمی بندر امام با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دستاورد فناورانه مهمی را در واحد الفین با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رساندند.
 
اجرای پروژه «شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد الفین» طی یک سال و نیم با همکاری اعضای هیئت‌علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد و تیم‌های تخصصی پتروشیمی بندر امام به نتیجه رسید.
 
شبیه‌ساز طراحی‌شده شامل ۱۲ زیرفرایند اصلی است و به‌منظور تسهیل بهره‌برداری از واحدهای الفین ساخته شده است. این سامانه قادر است عملکرد و خروجی‌های واحد را در مواجهه با تغییرات مکرر خوراک ورودی پیش‌بینی کرده و ابزار مؤثری در اختیار متخصصان بهره‌برداری قرار دهد.
 
اجرای این پروژه نوآورانه باهدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی، گامی مؤثر در مسیر ارتقای فناوری و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور به شمار می‌آید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پتروشیمی خلیج فارس دانشگاه فردوسی مشهد واحد الفین
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۷ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۲ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۰ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ajA
tabnak.ir/005ajA