به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در سه سال اخیر موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه، پارکهای علموفناوری و شرکتهای دانشبنیان در پتروشیمی بندر امام بیشازپیش موردتوجه قرار گرفته است.
این رویکرد استراتژیک باهدف ارتقای بهرهوری، بومیسازی دانش فنی و کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی، زمینهساز شکلگیری همکاریهای اثربخش و نوآورانه متعددی شده است.
در جدیدترین گام ارتباط صنعت و دانشگاه، پتروشیمی بندر امام با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دستاورد فناورانه مهمی را در واحد الفین با حضور مدیرعامل و اعضای هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رساندند.
اجرای پروژه «شبیهسازی و بهینهسازی واحد الفین» طی یک سال و نیم با همکاری اعضای هیئتعلمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد و تیمهای تخصصی پتروشیمی بندر امام به نتیجه رسید.
شبیهساز طراحیشده شامل ۱۲ زیرفرایند اصلی است و بهمنظور تسهیل بهرهبرداری از واحدهای الفین ساخته شده است. این سامانه قادر است عملکرد و خروجیهای واحد را در مواجهه با تغییرات مکرر خوراک ورودی پیشبینی کرده و ابزار مؤثری در اختیار متخصصان بهرهبرداری قرار دهد.
اجرای این پروژه نوآورانه باهدف افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای انرژی، گامی مؤثر در مسیر ارتقای فناوری و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور به شمار میآید.