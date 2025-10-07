وصیت پدر منصوریان به وی درباره استقلال

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، منصوریان که در سال ۱۳۹۴ هدایت نفت تهران را بر عهده داشت، ۱۵ مهر همان سال مصاحبهای جذاب و خواندنی انجام داد. بد نیست به اتفاق یکدیگر خلاصه حرفهای منصوریان را مرور کنیم:
اغلب اوقات دوستانم میگویند رک حرفزدنت به ضرر تو تمام میشود، اما دوست ندارم مصلحتاندیشی کنم.
به حرمت نام استقلال وقتی بهرام افشارزاده زنگ زد و شرایطم را برای هدایت این تیم پرسید (منظور منصوریان اواخر بهار سال ۱۳۹۴ بود) یک ساعت بعد خودم را به دفتر باشگاه استقلال رساندم.
من میخواستم سرمربی استقلال شوم، اما شرایط فراهم نشد. الان هم ناراحت نیستم. اصلا چرا باید پشیمان باشم؟ من به نفت تهران تعهد دارم و کارم را انجام میدهم.
علیرضا بیرانوند خودش بهتر از همه میداند چوبخطش پر شده بود. ایشان اگر میگوید تغییر کرده باید در عمل تغییراتش را به من نشان بدهد. بیرانوند پیغام داده و مصاحبه کرده است. علیرضا گفته پشیمان شده، اما این بار تا تغییرات را در عمل نبینم، نظرم عوض نمیشود (علیرضا بیرانوند در آن مقطع دروازهبان نفت بود و منصوریان به عنوان سرمربی تیم او را در چند بازی متوالی نیمکتنشین کرد)
پدرم به من گفت هنگامی که سرمربی نفت هستی وقتی به مصاف استقلال میروی، حق نداری از روی نیمکت بلند شوی. پدرم به من چهار وصیت کرده که سه مورد آن خصوصی است ولی چهارم این است که هیچوقت با استقلال روبهرو نشو.
همه ما در خانواده استقلالی هستیم. همه غیر از یک برادرم که پرسپولیسی شده.