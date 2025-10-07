En
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس

سرتیپ یسرائیل شومر رئیس بخش عملیات در ستاد کل ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای ادعا کرد: «ایران هنوز بازسازی قابل توجهی از توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی خود که در جریان درگیری‌ها آسیب دیده‌اند، آغاز نکرده است: «تا آنجا که بنده اطلاع دارم، بازسازی قابل توجهی از سامانه‌های آسیب‌دیده صورت نگرفته است و ما همچنان در حال رصد هستیم... ما هیچ برنامه‌ای برای آغاز جنگ با ایران نداریم، حداقل در حال حاضر. ما برای دفاع از خود آماده‌ایم، اما در حال حاضر اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ندارم.» این مقام ارشد صهیونیست در خصوص دستور وزیر جنگ به ارتش برای آماده‌سازی برنامه‌های مقابله با ایران، اظهار داشت: «ما برای شرایطی آماده می‌شویم که مجبور به اقدام مجدد علیه ایران شویم، اما برنامه‌ای برای انجام این کار به صورت پیش‌دستانه نداریم. در صورت عبور از خطوط قرمز، می‌بایست تصمیمات لازم اتخاذ گردد.» مشخص نیست این ادعاها واقعی است یا عملیات فریب برای کاهش حساسیت و سطح آماده باش ایران است. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
