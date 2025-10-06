En
پیام سیدمحمد خاتمی به همایون شجریان

سیدمحمد خاتمی درگذشت مادر همایون شجریان را به وی تسلیت گفت.
پیام سیدمحمد خاتمی به همایون شجریان

به گزارش تابناک، سیدمحمد خاتمی در پیامی به مناسبت درگذشت مادر همایون شجریان نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

هنرمند گرامی جناب آقای همایون شجریان!

با گرامی داشت یاد و نام هنرمند اندیشمند و بلندآوازه حضرت محمدرضا شجریان؛ درگذشت بانوی بزرگوار، شکیبا و با فضیلت سرکار خانم گل افشان مادر ارجمندتان را صمیمانه به شما، خاندان های شریف گل افشان و شجریان و همه بستگان داغدار تسلیت می گویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای این فقیده سعیده آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزز تندرستی، شکیبایی و پاداش نیکو مسألت می کنم.

سید محمد خاتمی
۱۴۰۴/۷/۱۴

