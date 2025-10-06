پیام سیدمحمد خاتمی به همایون شجریان

به گزارش تابناک، سیدمحمد خاتمی در پیامی به مناسبت درگذشت مادر همایون شجریان نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

هنرمند گرامی جناب آقای همایون شجریان!

با گرامی داشت یاد و نام هنرمند اندیشمند و بلندآوازه حضرت محمدرضا شجریان؛ درگذشت بانوی بزرگوار، شکیبا و با فضیلت سرکار خانم گل افشان مادر ارجمندتان را صمیمانه به شما، خاندان های شریف گل افشان و شجریان و همه بستگان داغدار تسلیت می گویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای این فقیده سعیده آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزز تندرستی، شکیبایی و پاداش نیکو مسألت می کنم.

سید محمد خاتمی

۱۴۰۴/۷/۱۴