شوک دوم کرسنت، مصادره دلارهای بابک زنجانی در مالزی!

پس از سریال مصادره‌های اموال شرکت ملی نفت ایران در لندن و روتردام موج خسارات کرسنت به پول‌های ایران در مالزی رسید و این شرکت سرانجام پول مرتبط با بابک زنجانی در این بانک را برداشت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رای نهایی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ هیئت داوری بین المللی دادگاه لاهه مبنی بر شکایت شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation) از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به میزان مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار با رای نهایی عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور مالزی اجرا شد و طی اجرای این حکم مبلغ ۲.۳۰۵ میلیارد دلار جهت خسارت شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت ایران که در بانک FIIB متعلق به بابک زنجانی مالزی بود، برداشت شد.

قرارداد موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت برای برداشت از میدان گازی سلمان منعقد شد که هزینه‌های این قرارداد خسارت‌بار همچنان پس از گذشت بیش از دو دهه ادامه دارد.

پس از مصادره‌های سریالی شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت در لندن و رتردام در سال گذشته، این بار این شرکت به سراغ اموال دیگر شرکت ملی نفت ایران در کشور مالزی رفته است و مبلغ نجومی ۲.۳۰۵ میلیارد دلار را از بانک FIIB متعلق به بابک زنجانی به نفع شرکت کرسنت وصول شد.

برداشت مبلغ ۲.۳۰۵ میلیارد دلاری در حالی اتفاق افتاد که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها وجود پول در حساب بابک زنجانی و بانک FIIB را منکر شده بود.

زنگنه در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ زمانی که سکاندار وزارت نفت بود درباره بدهی بابک زنجانی این‌گونه عنوان می‌کند که باقی‌مانده طلب وزارت نفت از بابک زنجانی به ‌جز بهره آن بيش از دو ميليارد دلار است و زنجانی بايد اين مبالغ را پرداخت کند.

وی ادعای خود را در ادامه این‌گونه بیان کرد، بعيد می‌دانم (زنجانی) چنين پولی نيز داشته باشد، پول دارد اما نه در اين حد و اندازه، چراکه اکنون دو ميليارد دلار می‌شود ۲۵ هزار ميليارد تومان که به يقين زنجانی چنين پولی ندارد.

زنگنه حدود یک ماه بعد در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۸ در پاسخ به سوال خبرنگاری همچنان ادعاهای خود را مطرح می‌کند و درباره خودداری وزارت نفت در اعلام شماره حساب برای پرداخت بدهی بابک زنجانی پاسخ می‌دهد که اصلا پولی وجود ندارد که بخواهد آن را پس بدهد.

حالا بر خلاف ادعاهای چندباره بیژن زنگنه پول در حساب‌های بانک FIIB موجود بوده و این پول به جای اینکه در شرایط تحریمی به اقتصاد کشور کمک کند، صرف خسارات قرارداد ننگین کرسنت شده است.