قصه تلخ و دلخراش خانواده اهل گلستان با ۷ فرزند

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، گزارشها از شهر گلستان حاکی است خانوادهای با هفت فرزند در شرایطی سخت و غیرانسانی زندگی میکنند. از میان این کودکان، فقط یکی دارای شناسنامه است و شش فرزند دیگر بهدلیل بیتوجهی والدین از ابتداییترین حقوق خود، مانند هویت رسمی و تحصیل، محروم ماندهاند.
براساس بررسیها، اعتیاد شدید پدر خانواده، عامل اصلی این وضعیت عنوان شده است؛ پدری که بهگفته همسایگان، سالهاست درگیر مصرف مواد بوده و بیمسئولیتی او باعث فروپاشی بنیان خانواده شده است.
تلختر آنکه یکی از فرزندان این خانواده، تنها در ۱۰ سالگی و در پی اختلافات پدر و مادر و فشارهای زندگی، با مصرف قرص ترامادول دست به خودکشی زده است.
اکنون سایر کودکان این خانواده نیز بهدلیل فقر، نبود سرپرستی مؤثر و نداشتن مدارک هویتی، به کودکان کار تبدیل شدهاند. فعالان اجتماعی خواستار رسیدگی فوری نهادهای حمایتی و بهزیستی به وضعیت این خانواده شدهاند.