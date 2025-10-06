قصه تلخ و دلخراش خانواده اهل گلستان با ۷ فرزند

در گلستان، اعتیاد و فقر، سرنوشت تلخی برای خانواده‌ای با هفت فرزند رقم زده است؛ یکی از کودکان در ۱۰ سالگی با خوردن قرص ترامادول به زندگی خود پایان داد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، گزارش‌ها از شهر گلستان حاکی است خانواده‌ای با هفت فرزند در شرایطی سخت و غیرانسانی زندگی می‌کنند. از میان این کودکان، فقط یکی دارای شناسنامه است و شش فرزند دیگر به‌دلیل بی‌توجهی والدین از ابتدایی‌ترین حقوق خود، مانند هویت رسمی و تحصیل، محروم مانده‌اند.

براساس بررسی‌ها، اعتیاد شدید پدر خانواده، عامل اصلی این وضعیت عنوان شده است؛ پدری که به‌گفته همسایگان، سال‌هاست درگیر مصرف مواد بوده و بی‌مسئولیتی او باعث فروپاشی بنیان خانواده شده است.

تلخ‌تر آن‌که یکی از فرزندان این خانواده، تنها در ۱۰ سالگی و در پی اختلافات پدر و مادر و فشارهای زندگی، با مصرف قرص ترامادول دست به خودکشی زده است.

اکنون سایر کودکان این خانواده نیز به‌دلیل فقر، نبود سرپرستی مؤثر و نداشتن مدارک هویتی، به کودکان کار تبدیل شده‌اند. فعالان اجتماعی خواستار رسیدگی فوری نهادهای حمایتی و بهزیستی به وضعیت این خانواده شده‌اند.