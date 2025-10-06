اتهام زنی وزیر خارجه آلمان به ایران و یمن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یوهان وادهفول» وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی که توسط صفحه رسمی وزارت خارجه آلمان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، آمده است: «اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس منافع مشترکی دارند. آلمان در حال گسترش شراکتهای جهانی خود است. ما در منطقه خلیج فارس با شرکای خود در زمینههای اقتصادی و امنیتی همکاری نزدیک داریم.»
وی ادامه داد: «حوثیها نهتنها با حملات خود اسرائیل را تهدید میکنند، بلکه تجارت جهانی را نیز به خطر میاندازند. اروپا و بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از این وضعیت آسیب میبینند. اتحادیه اروپا از طریق عملیات دریایی آسپیدس به امنیت در دریای سرخ کمک میکند.»
وزیر خارجه آلمان در ادامه با طرح این اتهام که انصارالله «گروه نیابتی» ایران است مدعی شد که تهران از آنها برای «بیثبات کردن منطقه» استفاده میکند.
وی گفت: «ما ـ به همراه شورای همکاری خلیج فارس ـ در مواجهه با ایران بر اساس نظام بینالمللی مبتنی بر قانون عمل میکنیم.»
وادهفول عنوان کرد: «در روزهای آینده، اجرای مرحله نخست طرح صلح آمریکا برای غزه اهمیت اساسی دارد. کشورهای منطقه از این طرح حمایت میکنند که نشانهای مثبت است. اما کارهای زیادی باقی مانده است و ما نیز سهم خود را انجام خواهیم داد.»
وی در انتها گفت: «به همین دلیل امروز در اسرائیل گفتوگوهایی دارم و سفر خود را به مصر ادامه خواهم داد. این هفته تعیینکننده است: برای آزادی گروگانها، رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه و دستیابی به آتشبس. هر تلاشی در این مسیر ارزشمند است.»