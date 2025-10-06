En
سید علی خمینی: متکی به شخص نباشیم

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی خمینی گفت: ما باید در نسل جوان خودمان به تقویت مبانی بپردازیم و مبانی اعتقادی خودمان را تکمیل کنیم. مطهری‌ها و بهشتی‌ها با مردم سخن گفتند و مبانی را مستحکم کردند. اگر در مبانی شکست بخوریم، هرقدر هم جلسه بگذاریم، باز هم در نهایت شکست خواهیم خورد. اما اگر مبانی سیاسی خودمان را تقویت کردیم و فهمیدیم چرا داریم با آمریکا مقابله می‌کنیم و فهمیدیم چرا این مقدار از رژیم صهیونیستی منزجر هستیم، پیروز خواهیم شد.
به گزارش تابناک به نقل از جماران، نوه امام خمینی(س) با تأکید بر اینکه متکی به شخص نباشیم، گفت: ما نسبت به مبانی کوتاهی کرده‌ایم. ما باید در نسل جوان خودمان به تقویت مبانی بپردازیم و مبانی اعتقادی خودمان را تکمیل کنیم. مطهری‌ها و بهشتی‌ها با مردم سخن گفتند و مبانی را مستحکم کردند. اگر در مبانی شکست بخوریم، هرقدر هم جلسه بگذاریم، باز هم در نهایت شکست خواهیم خورد. اما اگر مبانی سیاسی خودمان را تقویت کردیم و فهمیدیم چرا داریم با آمریکا مقابله می‌کنیم و فهمیدیم چرا این مقدار از رژیم صهیونیستی منزجر هستیم، پیروز خواهیم شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خمینی طی سخنانی در مراسم بزرگداشت شهید نصرالله و سالروز عملیات طوفان الاقصی در دانشگاه تهران، با اشاره به آیه ۱۴۴ سوره آل عمران گفت:  این آیه در مورد داستان جنگ احد است که از جنگ‌های مهم و درس‌آموز تاریخ اسلام است. ما باید به این جنگ برگردیم و درس‌هایی که در دل جنگ احد است را مرور کنیم.

نوه گرامی امام خمینی(س) تصریح کرد: ابتدای جنگ احد با پیروزی مسلمانان همراه بود اما نکاتی باعث شکست مسلمانان شد که اولین آنها «ضعف درونی» بود. در شرایط مختلف طول تاریخ و امروز ما هم همین طور است. باید دائما نقاط ضعف خودمان را بشناسیم.  نکته دوم «فرصت‌شناسی دشمن» است. واقعا شبانه روز باید توجه به دشمن داشته باشیم، چون دشمن ما فرصت‌شناس است.نکته سوم نقش «شایعه» است. نقش و تأثیرگذاری شایعه یکی از مطالبی است که در جنگ احد بود و امروز هم هست.

وی افزود: نکته چهارم «نفوس ضعیف» است. خیلی از کسانی که در جنگ آمدند و کنار پیامبر(ص) هستند، وقتی صدای شکست بلند می‌شود، جا می‌زنند. این نفوس ضعیف وقتی که در بزنگاه‌ها شما را کنار می‌زنند، قدر کسانی که در لحظه آخر می‌ایستند، نمایان می‌شود. نکته پنجم این است که دشمنان شکست میدانی ما را به گفتمان می‌برند. بسیاری از اوقات هر وقت با مشکلات و شکست‌ها، مسئولین بی کفایت و دزدها رو به رو می‌شویم، دشمنان سریعا شکست‌های میدانی را به گفتمان می‌برند. بر فرض که در یک صحنه هم شکست بخوریم، دلیل نیست که گفتمان ما را زیر سؤال ببرند، اما این اتفاق می‌افتد.

سید علی خمینی ادامه داد: ششمین نکته اهمیت نیروهای بصیر در بزنگاه‌ها است. انس بن نصر وقتی می‌شنود پیامبر کشته شده، به مسلمانان می‌گوید اگر پیامبر کشته شده، خدای پیامبر که کشته نشده است؛ بعد از پیامبر دنیا را می‌خواهید چه کار کنید؟! در راه پیامبر بجنگید و بمیرید. سال ۴۵ و ۴۶ احدی گمان نمی‌کرد که این انقلاب پیروز شود. خصوصیت حاج احمد آقا بر این بود که آن دوران ایران بود و کسانی که کار کردند را می‌شناخت. کسانی که آزادی و آزادگی دارند و در شرایط سخت پای آرمان‌های خودشان می‌ایستند، آدم‌های حرّی هستند.لذا خیلی وقت‌ها مظلوم واقع می‌شوند اما قدر اینها باید دانسته شود.

وی تأکید کرد: مهمتر از همه ساختار و بالاتر از همه آرمان است. اگر ساختار وجود داشته باشد، با رفتن شخصیت‌ها ساختار نمی‌پاشد. کما اینکه هم در حزب‌الله سراغ داریم و هم در کشور خودمان جنگ اخیر شخصیت‌های بزرگی را از دست دادیم اما خللی در کار ما ایجاد نشد و شاید زدن موشک‌های ما چند ساعت به تأخیر افتاد.

نوه امام خمینی(س) افزود: اولا، متکی به شخص نباشیم. ثانیا، مسأله مهم، «قدرت بازدارندگی» است؛ به این معنا که دشمنان را متوجه کنیم که اگر بزنید، می‌خورید. باید این یک سیاست روشن باشد.

وی اظهار داشت: یکی از نقاطی که باید در دانشگاه بگویم این است که ما نسبت به مبانی کوتاهی کرده‌ایم. ما باید در نسل جوان خودمان به تقویت مبانی بپردازیم و مبانی اعتقادی خودمان را تکمیل کنیم. مطهری‌ها و بهشتی‌ها با مردم سخن گفتند و مبانی را مستحکم کردند. اگر در مبانی شکست بخوریم، هرقدر هم جلسه بگذاریم، باز هم در نهایت شکست خواهیم خورد. اما اگر مبانی سیاسی خودمان را تقویت کردیم و فهمیدیم چرا داریم با آمریکا مقابله می‌کنیم و فهمیدیم چرا این مقدار از رژیم صهیونیستی منزجر هستیم، پیروز خواهیم شد.

سید علی خمینی یادآور شد: سیاست دشمنان اسرائیل کبری و از بین بردن منطقه و از بین بردن اسلام و تضعیف همه کشورهای اسلامی است. قبلا برای اثبات این ادعا زیاد بحث می‌کردیم، اما الآن نیاز به بحث ندارد. نگاه من به استکبار این است که اینها برای حفظ هژمونی خودشان ایران را قوی و یکپارچه نمی‌خواهند و هدفشان این است که ما را تجزیه کنند. این نوعی که اسرائیل حمله کرد و هزینه‌ای که پذیرفت، فقط برای زدن فردو بود؟! اسرائیل فقط یک هدف داشت و آن هم این بود که خیال می‌کرد و گزارش‌هایی که به آنها می‌رسید این بود که اگر شما شروع کنید، مردم تمام خواهند کرد؛ ما ناموفق شد. باید همان عواملی که باعث پیروزی ما شد، باقی بماند.

