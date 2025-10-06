یه گزارش تابناک، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در این باره نوشت: عرضه رسمی گوشیهای آیفون ۱۷ از ۲۸ شهریورماه در سراسر جهان شروع شد و حالا با گذشت کمتر از ۲۰ روز رویه تجاری واردات این نوع تلفن همراه در ایران هم کلید خورده است. واردکنندگان هم با تایید این موضوع از ثبت شناسه ارزش آیفونهای ۱۷ در سامانه ثبتسفارش واردات کالای گمرک خبرمیدهند. البته این بار هم با ورود این نوع مدل از گوشیهای آیفون شاهد قیمتهای نجومی فروش و هزینه رجیستری آنها هستیم. بر اساس نرخهای اعلامی هزینه خرید آیفون ۱۷ پرومکس به حدود ۲۹۰میلیون تومان میرسد، اما برخی فروشندگان این نرخ را حدود ۲۰۵میلیون تومان بدون هزینه رجیستری اعلام میکنند. از سوی دیگر، بازه قیمتی ۳۵ تا ۵۰میلیون تومان برای رجیستری آیفونهای ۱۷ طرح میشود.
حضور رسمی
روز گذشته رسانهها از ورود رسمی و تجاری آیفونهای ۱۷ به کشور خبر دادند. بر این اساس، آیفون ۱۷ پرومکس با گارانتی شرکتی و قیمت فضایی وارد ایران شد. طبق نرخهای اعلامی در فروشگاههای اینترنتی، هزینه خرید آیفون ۱۷ پرومکس بین ۲۹۵ تا ۳۱۰میلیون تومان است. این در حالی است که همین مدل گوشی در آمریکا و امارات بهترتیب ۱۲۶ و ۱۶۰میلیون تومان فروخته میشود. فعالان و واردکنندگان بازار موبایل ایران هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ورود تجاری و قیمتهای فضایی آیفون ۱۷ را تایید میکنند. در همین زمینه، محمدرضا عالیان، فعال بازار تلفن همراه توضیح داد: « دو روز پیش، شناسه گمرکی واردات آیفونهای ۱۷ تایید شد و یک شرکت موفق به واردات و عرضه این تلفنهای همراه در بازار شده است.
با اعلام ارزش گمرکی آیفون ۱۷ امکان رجیستری این گوشیهای همراه هم فراهم شده و خریداران میتوانند رجیستری آنها را فعال کنند. در واقع گوشیهای موجود در بازار کد رجیستری روی کارت گارانتی آنها درج شده است.» او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به قیمتهای نجومی آیفونهای ۱۷ پروکس در فروشگاههای اینترنتی مطرح کرد: « این گوشیها مسافری یا بدون رجیستری هستند.
البته، قیمت آنها نباید بالاتر از رویه قانونی باشد. قیمت تمام شده خرید آیفون ۱۷ بر اساس حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد تعیین میشود و اگر واردکنندهای بالاتر از این میزان کالا را بفروشد، گرانفروشی کرده و باید با آن برخورد شود. در سالهای اخیر خبری از گرانفروشی در بازار موبایل نبوده؛ زیرا قیمتها رصد میشود و کسی نمیتواند بالاتر از قیمت قانونی کالا را بفروشد. » با این حال و در شرایطی فعالان از عدم امکان گرانفروشی آیفون ۱۷ پرومکس میگویند که در برخی سایتهای فروش قیمتهایی بالای ۳۰۰میلیون تومان برای خرید این نوع گوشی درج شده است.
حباب قیمت
برخی فروشندهها در بازار موبایل نیز درباره قیمتهای نجومی ورود تجاری آیفون ۱۷ پرومکس معتقدند که این قیمتها حباب دارند و به متقاضیان این گوشیها توصیه میکنند، برای خرید عجله نکنند؛ زیرا تا یک ماه دیگر قیمتها کاهش خواهد یافت. یک فروشنده در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به قیمت مدلهای مختلف آیفون ۱۷ در دنیا و به تبع ایران اشاره کرد و توضیح داد: « جدای از مشخصات و قابلیتهای هر مدل از آیفون ۱۷ پارت نامبر هم در تعیین قیمت تاثیرگذار است.
هر ایرانی، اماراتی، ترکیهای و آمریکایی با چند ماه حقوق میتوانند گوشی آیفون ۱۷ پرومکس بخرند؟
پارت نامبر کدی است که بهطور خاص برای تشخیص و شناسایی کشوری که دستگاه برای آن ساخته شده، ایجاد شده است. پارت نامبر آیفون تنها شاخصهای است که کشور مقصد عرضه آیفون را مشخص میکند و هرگز به معنای تفاوت کیفیت ساخت دستگاه و قطعات استفاده شده نیست. در بازار ایران هم پارت نامبرهای مختلفی از آیفون ۱۷ وجود دارد. به عنوان مثال، پارت نامبر چین داریم که دو تا سیمکارت فیزیکی را ساپورت میکند. پارت نامبر سنگاپور یک سیمکارت را ساپورت میکند، اما پارت نامبرهای آمریکا و عربستان سیمکارتهای ایسیم را پوشش میدهد.
در مجموع، متقاضیان میتوانند با پرداخت حدودا ۲۰۵ میلیون تومان آیفون ۱۷ پرومکس ۲۵۶ گیگابایتی با پارت نامبر چین که دو سیمکارته است، خریداری کنند. البته، با توجه به افزایش نرخ دلار، قیمت این تلفن همراه هم افزایش یافت که چند روز آینده کاهش خواهد یافت.» به گفته این کارشناس، هزینه رجیستری این گوشیها بر اساس نرخهای اعلامی در سایتها برای ظرفیت ۵۱۲ گیگابایتی حدود ۴۹ تا ۵۰میلیون تومان و برای آیفون ۱۷ پرومکس ۲۵۶ گیگابایتی به صورت رویه مسافری ۳۵ تا ۴۰میلیون تومان است.
با این اوصاف و با گذشت تقریبا یک سال از آزادسازی واردات انواع گوشیهای آیفون در روزهای اخیر گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس به صورت رجیستر شده و با ۱۸ ماه گارانتی شرکتی به بازار ایران وارد شده است. این بار هم شاهد قیمتهای نجومی فروش و هزینه رجیستری این مدل تلفن همراه از خانواده آیفون هستیم. این در حالی است که قیمت گوشی آیفون پرومکس ۱۷ با حجم ۲۵۶ گیگابایت در کشورهای آمریکا و امارات به مراتب پایینتر از ایران است.
قیمت گوشی آیفون پرومکس ۱۷ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایتی در آمریکا معادل ۱۳۷میلیون و ۸۸۵ هزار تومان (با دلار ۱۱۵ هزار تومانی) است و هر آمریکایی میتواند با حقوق ماهانه خود ۴ آیفون این مدلی بخرد. این قمت در کشور امارات نیز ۱۵۹میلیون و ۵۹۵ هزار تومان است و هر اماراتی با حقوق ماهانه خود میتواند ۳ آیفون این مدلی بخرد.
البته قیمت آیفون ۱۷ پرومکس در ترکیه از ایران نجومیتر است. به این صورت که آیفون پرومکس ۱۷ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایتی در ترکیه معادل ۳۵۸میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و هر نفر در ترکیه باید ۳ ماه حقوق خود را پسانداز کند تا بتواند آیفون این مدلی بخرد. این در حالی است که هر ایرانی با متوسط ۲۰میلیون تومان حقوق در ماه که بالاتر از حداقل حقوق محاسبه شده است، برای خرید آیفون باید بیش از ۱۵ ماه حقوق خود را برای خرید این کالا پسانداز کند.