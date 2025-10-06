En
جان باختن ده ها نفر در پی رانش زمین در هند و نپال

بر اثر بارش باران های سیل آسا و وقوع رانش زمین در ایالت بنگال غربی هند و نپال، ده ها نفر جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۵۳
206 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر از خبرگزاری راشا تودی، رانش زمین که در پی بارش باران‌ های سیل‌ آسا در هند رخ داد، تعداد زیادی از منازل مسکونی را بلعید و مردم زیادی را آواره کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، حداقل ۱۸ نفر در هند بر اثر رانش زمین ناشی از باران‌های شدید جان باختند.

به گزارش راشا تودی، خانه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها بر اثر آوار تخریب شده‌اند.

یکی از افراد منطقه سیل زده در این خصوص به راشا تودی گفت: تمامی بخش های مرکزی روستای ما را سیل و رانش زمین نابود کرده است. اجساد ۷ نفر از گل و لای یک خانه بیرون آورده شده اند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بارش شدید باران در هند باعث رانش زمین در ایالت بنگال غربی شده و خسارت های زیادی را نیز به بار آمرده است.

از سوی دیگر، سخنگوی سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی نپال گفت که دست‌کم ۴۳ جان خود را از دست داده‌ و ۵ نفر نیز مفقود شده‌اند.

هند نپال رانش زمین خسارت تلفات جانباختگان خبر فوری
