احتمالاً تاکنون لباس هایتان را اشتباه می شسته اید

ماشین‌های لباسشویی امروزی برای شست‌وشو با آب سرد ساخته شده‌اند. بسیاری از شوینده‌ها آنزیم‌هایی دارند که از دمای حدود ۱۵ درجه سانتی‌گراد فعال می‌شوند. حتی شوینده‌های مخصوص آب سرد هم نتیجه بهتری به شما می‌دهند.
احتمالاً تاکنون لباس هایتان را اشتباه می شسته اید

به گزارش تابناک؛ بسیاری از ما هنوز لباس‌ها را اشتباه می‌شوییم. راه درست ساده‌تر، ارزان‌تر و به نفع محیط زیست است.

فکر می‌کنید در شستن لباس‌ها استاد هستید؟ شاید وقتش رسیده دوباره فکر کنید. بسیاری از ما هنوز با عادت‌های قدیمی سراغ ماشین لباسشویی می‌رویم، درحالی‌که روش درست می‌تواند شگفتتان کند. کافی است کمی زاویه دیدتان را تغییر دهید تا متوجه شوید شست‌وشو با آب سرد، برخلاف تصور رایج، چه فوایدی برای لباس‌ها، جیب شما و حتی زمین دارد.

زمانی آب داغ انتخاب بهتری بود، اما امروز ماجرا فرق کرده است. ماشین‌های لباسشویی مدرن و شوینده‌های جدید طوری طراحی شده‌اند که بدون نیاز به آب داغ هم لباس‌ها را تمیز کنند؛ البته با چند استثنا که بعدا به آ‌ن‌ها اشاره خواهیم کرد.

ماشین‌های لباسشویی امروزی برای شست‌وشو با آب سرد ساخته شده‌اند. بسیاری از شوینده‌ها آنزیم‌هایی دارند که از دمای حدود ۱۵ درجه سانتی‌گراد فعال می‌شوند. حتی شوینده‌های مخصوص آب سرد هم نتیجه بهتری به شما می‌دهند.

بیشتر لکه‌ها با آب سرد از بین می‌روند. حتی لکه‌های سرسختی مثل شکلات، مربا، غذای کودک یا آبجو را هم راحت‌تر می‌توان با آب سرد پاک کرد. برای لکه‌های خون و ادرار هم آب سرد بهترین انتخاب است.

البته لکه‌های چربی، روغن و گوجه معمولاً با آب گرم بهتر تمیز می‌شوند. اما اگر لباس‌های ظریف مثل حریر و دانتل یا لباس‌های تیره و رنگی دارید، آب سرد بهترین محافظ برای آنها است.

مؤسسه آمریکایی محصولات پاک‌کننده (ACI) توضیح می‌دهد: «برچسب مراقبتی روی خیلی از لباس‌ها شست‌وشو با آب سرد یا خنک را توصیه می‌کند. اگر از دمای اشتباه استفاده کنید، لباس‌هایتان ممکن است رنگ بدهند، کوچک شوند یا تار و پودشان آسیب ببیند. انتخاب درست دما باعث می‌شود عمر لباس‌ها بیشتر شود و شما کمتر خرج کنید.»

جالب است بدانید تا ۹۰ درصد انرژی ماشین لباسشویی صرف گرم‌کردن آب می‌شود. پس شستن با آب سرد هم هزینه برق شما را کاهش می‌دهد و هم از ایجاد چین‌وچروک زیاد جلوگیری می‌کند؛ یعنی کمتر وقت و پول صرف اتو کشیدن خواهید کرد.

شست‌وشو با آب سرد مصرف انرژی خانه را پایین می‌آورد و در نتیجه تأثیر زیست‌محیطی کمتری دارد. آب داغ می‌تواند الیاف لباس‌ها را تخریب کند و باعث آزادشدن ریزالیاف‌های پلاستیکی شود. این ذرات میکروسکوپی در نهایت سر از رودخانه‌ها و دریا‌ها درمی‌آورند و به محیط‌زیست و حیات‌وحش آسیب می‌زنند. شست‌وشو با دمای پایین می‌تواند به کاهش این آلودگی کمک کند.

چه وقت‌هایی آب سرد کافی نیست؟

لباس‌های خیلی کثیف یا چرب بهتر است با آب گرم شسته شوند.

بعضی پارچه‌ها مثل بافتنی‌ها یا الیاف مصنوعی در آب گرم تمیزتر می‌شوند.

اگر کسی در خانه بیمار است، آب گرم برای از بین بردن میکروب‌ها مؤثرتر خواهد بود.

در مناطق خیلی سرد که دمای آب لوله‌کشی به ۴ درجه یا کمتر می‌رسد، شوینده‌ها ممکن است در آب سرد عملکرد خوبی نداشته باشند.

در نهایت، قانونی ساده همیشه درست عمل می‌کند: همیشه به برچسب مراقبت روی لباس‌ها توجه کنید.

شست‌وشو با آب سرد هم به کاهش هزینه‌های انرژی کمک می‌کند، هم از ریزالیاف‌های آلاینده در آب‌ها می‌کاهد و هم عمر لباس‌ها را بیشتر می‌کند. به زبان ساده، انتخاب آب سرد انتخابی به نفع شما و زمین است.

