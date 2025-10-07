به گزارش تابناک؛ فعالیت بدنی ممکن است به کاهش برخی از علائم یائسگی مانند گرگرفتگی، درد مفاصل و مشکلات خواب کمک کند. ورزش همچنین خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، دیابت و پوکی استخوان را کاهش میدهد. به علاوه، به کنترل وزن کمک میکند و چربی شکم را آب میکند. اثرات ورزش آنقدر قوی است که بر هر سیستم فیزیولوژیکی بدن تأثیر میگذارد و آن را بهبود میبخشد.
حفظ تناسب اندام با افزایش سن
بسیاری از مشکلات پیری با سبک زندگی غیرفعال مرتبط هستند و در حالی که سن تقویمی شما ممکن است ۵۵ سال باشد، سن بیولوژیکی شما میتواند ۳۵ سال باشد - اگر یک برنامه ورزشی منظم را دنبال کنید. قبل از شروع با پزشک خود مشورت کنید، به خصوص اگر هر یک از عوامل خطر بیماری قلبی (سیگار کشیدن، فشار خون بالا، کلسترول بالا، دیابت یا سابقه خانوادگی) را دارید. سپس، فعالیت را آغاز کنید.
یک برنامه ورزشی کامل باید شامل موارد زیر باشد:
* ورزش هوازی
* تمرینات قدرتی
* تمرینات کششی
ورزش را بخشی از برنامه روزانه خود قرار دهید
به گزارش «وب ام دی»، هر ذره از حرکت مهم است. اگر برای ورزش منظم خیلی سرتان شلوغ است به دنبال راههای دیگری برای تحرک باشید. تحقیقات نشان میدهد تمام آن قدمهای اضافی که در طول روز برمیدارید، فواید زیادی برای سلامتی شما دارند.
در ادامه به چند ایده در این زمینه میپردازیم:
- بهجای استفاده از آسانسور از پلهها بالا بروید. در خانه نیز برای حرف زدن با اعضای خانواده بهجای فریاد زدن از پایین پلهها، خودتان بالا بروید و صحبت کنید.
- بهجای ارسال ایمیل، از جای خود بلند شوید و با همکارانتان حضوری صحبت کنید. اگر جلسهای با یک یا دو نفر دارید؟ آن را به بیرون ببرید و بهصورت پیادهروی برگزار کنید.
هر زمان که میتوانید، سریع پیادهروی کنید. همیشه کفشهای راحت بپوشید یا آنها را با خود بیاورید تا پاهایتان وسیله اصلی حمل و نقل شما باشند.
یک ورزش، بازی یا فعالیتی که دوست دارید پیدا کنید. اگر کاری را انجام دهید که از آن لذت میبرید، به ورزش متعهد خواهید ماند.