اعتراف نتانیاهو به نقش اسرائیل در سقوط اسد

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در گفتوگویی با شبکه «یورونیوز» اذعان کرده است که تلآویو در سرنگونی حکومت بشار اسد نقش داشته است.
او مدعی شد: «ما با اقدامات خود، رژیمی را که نیم میلیون نفر از مردمش را به قتل رساند و مسیر اصلی نفوذ ایران به مدیترانه بود، سرنگون کردیم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسرائیل در طول سالهای جنگ داخلی سوریه بارها مواضع ارتش این کشور و گروههای همپیمان ایران را هدف حملات هوایی قرار داده است. تحلیلگران میگویند این سخنان میتواند نشانهای از تلاش تلآویو برای مشروعیتبخشی به مداخلات خود در سوریه و نمایش نقش برتر در معادلات امنیتی منطقه باشد.