En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برندگان خوش‌شانس جشنواره ۷۴ بانک صادرات ایران مشخص شدند

 شش جایزه یک میلیارد ریالی و ۱۴۸۰ جایزه ۷۴ میلیون ریالی برای فرهنگیان و بازنشستگان کشوری+ اسامی برندگان
کد خبر: ۱۳۳۲۷۲۸
| |
200 بازدید
برندگان خوش‌شانس جشنواره ۷۴ بانک صادرات ایران مشخص شدند
مراسم قرعه‌کشی «جشنواره ۷۴» بانک صادرات ایران با حضور اعضای هیئت‌مدیره، معاونان مدیرعامل، جمعی از مدیران ارشد و مسئولان نظارتی بانک، همچنین مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. در این مراسم علاوه بر معرفی شش برنده خوش‌شانس جوایز یک میلیارد ریالی، اسامی ۱۴۸۰ نفر از برندگان جوایز ۷۴ میلیون ریالی نیز احصا و اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، مهدی اقبالی‌راد، نایب‌رییس هیئت‌مدیره این بانک، در این مراسم با اشاره به اهمیت و ارزش حرفه معلمی گفت: آموزش و پرورش از دشوارترین و در عین حال ارزشمندترین فعالیت‌های انسانی است. خدمت به معلمان و فرهنگیان افتخاری بزرگ برای بانک صادرات ایران محسوب می‌شود و گسترش همکاری میان بانک و وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی اقدامی هوشمندانه و مؤثر در راستای پدافند غیرعامل است.

او با اشاره به پیشینه ۷۴ ساله بانک صادرات ایران افزود: این بانک به پشتوانه اعتماد مردم، قدمتی افتخارآمیز دارد و رفتار حرفه‌ای کارکنان، گستره وسیع شعب و ظرفیت‌های متعدد بانک صادرات ایران، آن را به پناهگاهی مطمئن برای مشتریان تبدیل کرده است. این بانک در کنار انجام مأموریت‌های خود، همواره راهبردهای نوینی را برای خدمت به مردم دنبال می‌کند.

اقبالی‌راد همچنین ضمن ابراز خرسندی از تداوم همکاری بانک با وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری، ابراز امیدواری کرد که اجرای «جشنواره ۷۴» موجب افزایش رضایتمندی بازنشستگان و فرهنگیان کشور شود.

 

در بخش دیگری از این مراسم، سید کاظم مرتضوی اسکویی، معاون شعب بانک صادرات ایران، با یادآوری نقش تاریخی این بانک در توسعه اقتصادی کشور گفت: بانک صادرات ایران عمر پربرکتی داشته و کارکنان آن در ایجاد و حمایت از صنایع خرد و کلان کشور نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. تداوم همکاری سه نسل از مشتریان، نشان از اعتماد پایدار مردم به این بانک دارد.

وی همچنین آمادگی بانک صادرات ایران را برای گسترش همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت آموزش و پرورش و ارائه خدمات ویژه به بازنشستگان و فرهنگیان اعلام کرد.

 

محمد بداغی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، در این مراسم با تبریک هفتاد و چهارمین سال تأسیس بانک صادرات ایران و آغاز سال تحصیلی جدید به فرهنگیان و دانش‌آموزان کشور، از همکاری و تعامل روزافزون این بانک با وزارت آموزش و پرورش قدردانی کرد.

وی ضمن تأکید بر نقش بنیادین تعلیم و تربیت در توسعه کشور، نگاه متحولانه بانک صادرات ایران در ارائه خدمات به فرهنگیان را شایسته تقدیر دانست.

بداغی با اشاره به همکاری تازه میان بانک صادرات ایران و وزارت آموزش و پرورش گفت: این همکاری دریچه‌ای نو به سوی خدمات متمایز است و اقدامی بزرگ و ارزشمند در مسیر تکریم مقام معلم به شمار می‌آید. استمرار این تعامل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و رعایت الزاماتی برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به فرهنگیان شریف کشور است.

وی همچنین تأکید کرد که بانک صادرات ایران باید با رویکردی تسهیل‌گر و بلندمدت، ارائه خدمات بانکی به فرهنگیان را در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود تقویت کند.

 

اسامی برندگان خوش‌شانس از گردونه قرعه بیرون آمد

بر اساس این گزارش، جشنواره ۷۴ بانک صادرات ایران که به مناسبت آغاز هفتاد و چهارمین سال فعالیت بانک از ۲۹ مرداد تا ۱۵ شهریور اجرا شد، ویژه فرهنگیان شاغل آموزش و پرورش و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بود. شرکت‌کنندگان با افزایش موجودی و ماندگاری وجوه در حساب‌های سپهری خود، به ازای هر ۱۰ میلیون ریال در هر روز یک امتیاز کسب کردند.

در پایان با انجام قرعه‌کشی، نام ۱۴۸۰ نفر از مشمولان جشنواره شامل ۷۴۰ نفر از فرهنگیان شاغل و ۷۴۰ نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شد.

بر اساس نتایج قرعه‌کشی، دلاور شهسوارزهی از استان سیستان و بلوچستان، فرزاد عرب بافرانی از استان قم و مائده محمدی از استان هرمزگان از میان فرهنگیان شاغل، و همچنین کاظم قدسی از استان خراسان رضوی، پریوش محمدی از استان ​هرمزگان و سخاوت یوسفی از استان فارس از میان بازنشستگان، به عنوان برندگان خوش‌شانس شش جایزه یک میلیارد ریالی معرفی شدند.

برای مشاهده فهرست کامل ۱۴۸۰ برنده جوایز ۷۴ میلیون ریالی کلیک کنید  ​

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک صادرات قرعه کشی بانک صادرات فرهنگیان بازنشسته
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ahc
tabnak.ir/005ahc