اتفاق جالب برای سپاهان در آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه خانگی سپاهان را برای میزبانی آخال مقابل طلایی‌پوشان در نظر گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیم فوتبال سپاهان ایران طبق برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در چارچوب دور سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، در روز ۲۹ مهر میهمان تیم آخال ترکمنستان خواهد بود.

سایت AFC امروز (دوشنبه) در خبری جالب توجه اعلام کرد که این مسابقه، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. سپاهان روز ۱۳ آبان باید بازی برگشت این دیدار را در نقش جهان میزبانی می‌کرد ولی با تصمیم AFC، هر دو بازی رفت و برگشت در اصفهان برگزار می‌شود!

کنفدراسیون فوتبال آسیا در توضیحات مربوط به این برنامه، استادیوم نقش جهان را «ورزشگاه جایگزین، مطابق با ماده ۱۴.۳ آیین‌نامه مسابقات و پیوست ۴ راهنمای عملیات مسابقات AFC» توصیف کرد.

در ماده ۱۴.۳ آیین‌نامه مسابقات سطح دوم باشگاهی آسیا آمده است: «اگر دبیرخانه کل AFC به هر دلیلی تشخیص بدهد که یک ورزشگاه برای برگزاری هیچ مسابقه‌ای مناسب نیست، باشگاه شرکت‌کننده مربوطه باید یک ورزشگاه جایگزین معرفی کند. در صورتی که باشگاه شرکت‌کننده تا مهلت تعیین شده توسط دبیرخانه، ورزشگاه جایگزین قابل قبولی را معرفی نکند، دبیرخانه می‌تواند یک مکان بی‌طرف را برای برگزاری مسابقه انتخاب کند.»

سپاهان اکنون بدون امتیاز، در رتبه دوم جدول سه تیمی گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲ ایستاده و با توجه به کنار گذاشته شدن تیم موهون باگان هند از گروه، سه مسابقه دیگر تا رسیدن به مرحله حذفی پیش رو دارد.

طلایی‌پوشان از ساعت ۱۷:۱۵ روز ۲۹ مهر و سپس ساعت ۱۹:۳۰ روز ۱۳ آبان مقابل آخال ترکمنستان صف‌آرایی خواهند کرد. آخرین مسابقه شاگردان محرم نویدکیا در مرحله گروهی، از ساعت ۱۹:۳۰ روز ۴ آذر مقابل الحسین اردن و در ورزشگاه نقش جهان خواهد بود تا سپاهان، در همه دیدار‌های باقیمانده خود در مرحله گروهی میزبان باشد.

