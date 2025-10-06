En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احساس دو شاگرد جدید قلعه‌نویی در تیم ملی

حسین ابرقویی که برای نخستین‌بار به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده، از احساس خاص خود پس از اعلام لیست ملی‌پوشان گفت.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۱۱
| |
395 بازدید
احساس دو شاگرد جدید قلعه‌نویی در تیم ملی

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حسین ابرقویی پس از حضور در اردوی تیم ملی ایران گفت:خدا را شکر می‌کنم که به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام یعنی دعوت به تیم ملی رسیدم. از کادر فنی تیم ملی تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند. امیدوارم بتوانم پاسخ این اعتماد را در زمین بدهم.

مدافع جدید تیم ملی درباره حس و حال خود پس از شنیدن خبر دعوتش به تیم ملی گفت: وقتی شنبه شب لیست تیم ملی اعلام شد و نام خودم را در بین دعوت‌شده‌ها دیدم، از خوشحالی تا صبح نخوابیدم. واقعاً از صمیم قلب خوشحالم، چون برای رسیدن به این هدف خیلی تلاش و سختی کشیدم. همیشه تصور می‌کردم روزی به تیم ملی می‌رسم و خدا را شکر می‌کنم که این اتفاق مهم در زندگی‌ام افتاد.

ابر قویی درباره تداوم حضورش در تیم ملی نیز گفت: تمام تلاشم را می‌کنم تا نظر مثبت کادر فنی را جلب کنم، اما در نهایت همه چیز به نظر مربیان و خواست خدا بستگی دارد.

این بازیکن با اشاره به اینکه سید جلال حسینی را الگوی خود در فوتبال می‌داند، درباره دو دیدار دوستانه تیم ملی برابر روسیه و تانزانیا اظهار کرد: این بازی‌های تدارکاتی در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در جام جهانی اهمیت زیادی دارند. اگر فرصت بازی پیدا کنم، تمام وجودم را می‌گذارم تا خواسته‌های مربیان به‌ویژه آقای قلعه‌نویی را برآورده کنم.

ابر قویی در پاسخ به این سؤال که دوست دارد تیم ملی در جام جهانی با چه تیم‌هایی هم‌گروه شود، گفت: من آرژانتین را خیلی دوست دارم و دوست دارم مقابل این تیم بازی کنیم.

او در ادامه با خنده درباره احتمال مهار ستاره‌های فوتبال آرژانتین گفت: تلاشم را می‌کنم، اما مهم‌تر از همه این است که هر بازی ملی، چه دوستانه و چه رسمی، اهمیت زیادی دارد و نگاه تیم ملی همیشه موفقیت و شادی مردم است.

مدافع تیم ملی در پایان درباره توصیه‌های امیر قلعه‌نویی به بازیکنان نیز افزود: سرمربی تیم ملی تأکید کردند در سال جام جهانی باید خیلی مراقب خودمان باشیم. قطعاً یک بازیکن حرفه‌ای باید زندگی شخصی سالمی داشته باشد و از خودش مراقبت کند. ما هم تمام تلاشمان را در این مسیر انجام می‌دهیم.

کسری طاهری هم درباره احساس خود از دعوت به تیم ملی اظهار داشت: دعوت از بازیکنان جوان به تیم ملی که حالا به یک رویه تبدیل شده، اتفاق بسیار خوبی است و نشان می‌دهد آقای قلعه‌نویی چقدر به جوان‌ها اعتماد دارند. من هم خیلی خوشحالم که این فرصت را پیدا کردم تا خودم را نشان دهم. از آقای قلعه‌نویی صمیمانه تشکر می‌کنم که چنین شرایطی را برای ما جوانان فراهم کرده‌اند تا استعدادمان را به نمایش بگذاریم.

او درباره حس خود پس از دعوت به اردوی تیم ملی گفت: قطعا حضور در تیم ملی حس و حال متفاوتی نسبت به رده باشگاهی و حتی تیم‌های پایه دارد. بسیار خوشحالم که در جمع ملی‌پوشان هستم و امیدوارم بتوانم از این فرصت بهترین استفاده را ببرم.

مهاجم جوان تیم ملی در ادامه درباره تمرین در کنار بازیکنان بزرگی مانند مهدی طارمی و علی علیپور گفت: همه این بازیکنان از بهترین‌های فوتبال ایران هستند و باعث افتخارم است که در کنارشان تمرین و بازی می‌کنم. امیدوارم چیز‌های زیادی از آنها یاد بگیرم و بتوانم به پیشرفتم ادامه دهم.

طاهری با اشاره به الگو‌های خود در تیم ملی افزود: قطعا آقای طارمی و آقای آزمون الگو‌های من هستند و تلاش می‌کنم از تجربه و رفتار حرفه‌ای آنها درس بگیرم.

این ملی‌پوش جوان در پایان درباره دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل روسیه و تانزانیا گفت: امیدوارم بازی‌های خوبی پیش‌رو داشته باشیم و بتوانیم دل مردم را شاد کنیم. هدف همه ما موفقیت تیم ملی و سربلندی کشور است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کسری طاهری حسین ابرقویی دعوت به تیم ملی امیر قلعه نویی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط ایران در رنکینگ جدید فیفا
نوه فیروز کریمی در نقش مربی تیم‌ملی؛ «الهویی» نقطه قوت نیمکت یا پاشنه آشیل قلعه‌نویی!
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ahL
tabnak.ir/005ahL