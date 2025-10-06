حسین ابرقویی که برای نخستین‌بار به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده، از احساس خاص خود پس از اعلام لیست ملی‌پوشان گفت.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حسین ابرقویی پس از حضور در اردوی تیم ملی ایران گفت:خدا را شکر می‌کنم که به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام یعنی دعوت به تیم ملی رسیدم. از کادر فنی تیم ملی تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند. امیدوارم بتوانم پاسخ این اعتماد را در زمین بدهم.

مدافع جدید تیم ملی درباره حس و حال خود پس از شنیدن خبر دعوتش به تیم ملی گفت: وقتی شنبه شب لیست تیم ملی اعلام شد و نام خودم را در بین دعوت‌شده‌ها دیدم، از خوشحالی تا صبح نخوابیدم. واقعاً از صمیم قلب خوشحالم، چون برای رسیدن به این هدف خیلی تلاش و سختی کشیدم. همیشه تصور می‌کردم روزی به تیم ملی می‌رسم و خدا را شکر می‌کنم که این اتفاق مهم در زندگی‌ام افتاد.

ابر قویی درباره تداوم حضورش در تیم ملی نیز گفت: تمام تلاشم را می‌کنم تا نظر مثبت کادر فنی را جلب کنم، اما در نهایت همه چیز به نظر مربیان و خواست خدا بستگی دارد.

این بازیکن با اشاره به اینکه سید جلال حسینی را الگوی خود در فوتبال می‌داند، درباره دو دیدار دوستانه تیم ملی برابر روسیه و تانزانیا اظهار کرد: این بازی‌های تدارکاتی در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در جام جهانی اهمیت زیادی دارند. اگر فرصت بازی پیدا کنم، تمام وجودم را می‌گذارم تا خواسته‌های مربیان به‌ویژه آقای قلعه‌نویی را برآورده کنم.

ابر قویی در پاسخ به این سؤال که دوست دارد تیم ملی در جام جهانی با چه تیم‌هایی هم‌گروه شود، گفت: من آرژانتین را خیلی دوست دارم و دوست دارم مقابل این تیم بازی کنیم.

او در ادامه با خنده درباره احتمال مهار ستاره‌های فوتبال آرژانتین گفت: تلاشم را می‌کنم، اما مهم‌تر از همه این است که هر بازی ملی، چه دوستانه و چه رسمی، اهمیت زیادی دارد و نگاه تیم ملی همیشه موفقیت و شادی مردم است.

مدافع تیم ملی در پایان درباره توصیه‌های امیر قلعه‌نویی به بازیکنان نیز افزود: سرمربی تیم ملی تأکید کردند در سال جام جهانی باید خیلی مراقب خودمان باشیم. قطعاً یک بازیکن حرفه‌ای باید زندگی شخصی سالمی داشته باشد و از خودش مراقبت کند. ما هم تمام تلاشمان را در این مسیر انجام می‌دهیم.

کسری طاهری هم درباره احساس خود از دعوت به تیم ملی اظهار داشت: دعوت از بازیکنان جوان به تیم ملی که حالا به یک رویه تبدیل شده، اتفاق بسیار خوبی است و نشان می‌دهد آقای قلعه‌نویی چقدر به جوان‌ها اعتماد دارند. من هم خیلی خوشحالم که این فرصت را پیدا کردم تا خودم را نشان دهم. از آقای قلعه‌نویی صمیمانه تشکر می‌کنم که چنین شرایطی را برای ما جوانان فراهم کرده‌اند تا استعدادمان را به نمایش بگذاریم.

او درباره حس خود پس از دعوت به اردوی تیم ملی گفت: قطعا حضور در تیم ملی حس و حال متفاوتی نسبت به رده باشگاهی و حتی تیم‌های پایه دارد. بسیار خوشحالم که در جمع ملی‌پوشان هستم و امیدوارم بتوانم از این فرصت بهترین استفاده را ببرم.

مهاجم جوان تیم ملی در ادامه درباره تمرین در کنار بازیکنان بزرگی مانند مهدی طارمی و علی علیپور گفت: همه این بازیکنان از بهترین‌های فوتبال ایران هستند و باعث افتخارم است که در کنارشان تمرین و بازی می‌کنم. امیدوارم چیز‌های زیادی از آنها یاد بگیرم و بتوانم به پیشرفتم ادامه دهم.

طاهری با اشاره به الگو‌های خود در تیم ملی افزود: قطعا آقای طارمی و آقای آزمون الگو‌های من هستند و تلاش می‌کنم از تجربه و رفتار حرفه‌ای آنها درس بگیرم.

این ملی‌پوش جوان در پایان درباره دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل روسیه و تانزانیا گفت: امیدوارم بازی‌های خوبی پیش‌رو داشته باشیم و بتوانیم دل مردم را شاد کنیم. هدف همه ما موفقیت تیم ملی و سربلندی کشور است.