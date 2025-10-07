En
انتقاد رئیس مجلس از تعلل وزارت رفاه/ مرحله پنجم کالابرگ در بن‌بست مالی است؟

با گذشت چند هفته از پایان مرحله چهارم پرداخت کالابرگ، هنوز خبری از آغاز مرحله جدید نیست و در حالی که مجلس بر تداوم این طرح تأکید دارد، دولت همچنان درگیر چالش تأمین اعتبار برای اجرای مرحله پنجم است.
هشدار قالیباف به وزارت رفاه/ مرحله پنجم کالابرگ در بن‌بست مالی است؟

دولت تاکنون چهار مرحله کالابرگ به مشمولان پرداخت کرده و حالا بسیاری از خانوارها در انتظار مرحله جدید این طرح حمایتی هستند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از اواخر سال گذشته آغاز شد. دولت در ابتدا با استقراض یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، دو مرحله نخست را با پرداخت اعتبارات ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی به مشمولان اجرا کرد.

در ادامه، پس از هفته‌ها اختلاف و کشمکش میان وزارت رفاه و سایر نهادهای دولتی، سومین مرحله کالابرگ سرانجام در هفتم تیرماه برای سه دهک نخست فعال شد و سپس در ۳۰ تیر و ۶ مرداد، سایر دهک‌ها نیز به مرحله از طرح کالابرگ اضافه شدند.

با افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر خانوارها، زمزمه‌هایی درباره تداوم اجرای طرح شنیده شد تا اینکه چهارمین مرحله کالابرگ در روزهای پایانی شهریورماه شارژ شد. با این حال، هنوز مشخص نیست مرحله پنجم چه زمانی آغاز می‌شود و آیا دولت اراده‌ای برای ادامه این طرح دارد یا نه.

مرحله پنجم کالابرگ چه زمانی اجرا می شود؟

در همین رابطه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به تازگی بر ضرورت تداوم اجرای کالابرگ تأکید کرده و گفته است: در شرایط فعلی‌ اقتصاد کشور که تلاطم های ‌اقتصادی معیشت اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیده، بار دیگر بر لزوم همت مضاعف مسئولان برای اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک تأکید می‌کنم؛ این چندمین باریست که از این تریبون بر ضرورت و فوریت این مهم اشاره می‌شود. وی افزوده است: این طرح با تثبیت قیمت کالاهای اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت از سوی دولت، می‌تواند بخشی از هدررفت منابع ارزی را مهار و قدرت خرید خانوارها را در برابر تورم حفظ کند. اجرای این سیاست، پاسخی عملی به مطالبات رهبر معظم انقلاب و گامی در جهت عدالت‌محوری و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.

با وجود تأکید رئیس مجلس بر اجرای کالابرگ در نیمه دوم سال، به نظر می‌رسد چالش اصلی دولت تأمین منابع مالی برای این طرح است.

دوباره استقراض از صندوق توسعه؟

بر اساس قانون بودجه، دولت موظف است با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، منابع لازم برای پرداخت کالابرگ به سه دهک پایین را تأمین کند؛ اما روند شناسایی و حذف یارانه‌بگیران پردرآمد توسط وزارت رفاه به کندی پیش می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون حدود ۶ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، در حالی که بیش از ۱۰ میلیون نفر دیگر همچنان باقی مانده‌اند.

حتی با فرض تکمیل این حذف‌ها، منابع آزادشده برای پوشش کالابرگ دهک‌های یک تا هفت کافی نیست و به نظر می‌رسد دولت ناچار به استقراض دوباره از صندوق توسعه ملی باشد؛ اقدامی که با فلسفه وجودی صندوق، یعنی حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و نه پرداخت‌های جاری، در تضاد است.

اکنون باید دید دولت در چه زمانی آماده اجرای مرحله پنجم کالابرگ می‌شود و اعتبار ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی بار دیگر چه زمانی به کارت سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
باورم نمیشه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وجود داره !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
تمام مشکل از اینجا ناشی میشود که در این دولت، کسانی تصمیم گیرند که اولویتشان حفظ منافع طبقه ثروتمند و سرمایه دار است نه عامه مردم. اینها به جای شنیدن درد مردم، وقتشان را صرف جلسات خصوصی با مهدی جهانگیری و علی انصاری میکنند. اینها از قماش اسحاق جهانگیری اند که هر ماه برای ۴۵ هزار تومان یارانه، منت سر مردم میگذاشت.
