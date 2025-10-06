به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ از اتفاقات جالب این فصل مسابقات لیگ یک، حضور همزمان دو برادر در دو تیم مختلف است. البته مشابه این را بار‌ها در فوتبال ایران دیده‌ایم؛ همین الان فرید و وحید امیری در لیگ برتر حضور دارند و یا میلاد و مهرداد محمدی هم شرایط مشابهی را دارند. همچنین حسین و حسن پورحمیدی و صابر و صالح حردانی هم در این فهرست قرار دارند.

منتها در این بین، برادر‌های تازه کشف شده فوتبال ایران، از این حیث توجه را به خود جلب می‌کنند که اصطلاحا دو قلوی همسان هستند و شباهت ظاهری بسیار زیادی به یکدیگر دارند؛ درباره عرفان روحانی و احسان روحانی صحبت می‌کنیم. هر دو امسال در لیگ یک بازی می‌کنند و البته پست‌های کاملا متفاوتی دارند.

عرفان برای آریو اسلامشهر در پست دفاع بازی می‌کند و احسان مهاجم تیم پارس جنوبی جم است. دو تیمی که هفته پیش مقابل هم قرار گرفتند و با برد شاگردان مهدی رجب زاده همراه شد. شباهت ظاهری عرفان و احسان از لحاظ چهره و ظاهر و قد و هیکل آنقدر به هم شبیه است که شاید اگر بین دو نیمه، پیراهنشان را با یکدیگر عوض می‌کردند حتی مربیان و هم‌تیمی‌هایشان متوجه جابجایی آنها نمی‌شدند!

نکته جالب درباره برادران روحانی این است که هر دو نفرشان در پایه‌های استقلال حضور داشته‌اند و به نوعی محصول این باشگاه به حساب می‌آیند، اما در حال حاضر فوتبالشان را در لیگ دسته اول دنبال می‌کنند.