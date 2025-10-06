En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف تازه‌ترین دوقلو‌های فوتبال ایران

مدافع آریو اسلامشهر و مهاجم پارس جنوبی جم را با یکدیگر اشتباه نگیرید.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۰۷
| |
599 بازدید

کشف تازه‌ترین دوقلو‌های فوتبال ایران

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛  از اتفاقات جالب این فصل مسابقات لیگ یک، حضور همزمان دو برادر در دو تیم مختلف است. البته مشابه این را بار‌ها در فوتبال ایران دیده‌ایم؛ همین الان فرید و وحید امیری در لیگ برتر حضور دارند و یا میلاد و مهرداد محمدی هم شرایط مشابهی را دارند. همچنین حسین و حسن پورحمیدی و صابر و صالح حردانی هم در این فهرست قرار دارند.

منتها در این بین، برادر‌های تازه کشف شده فوتبال ایران، از این حیث توجه را به خود جلب می‌کنند که اصطلاحا دو قلوی همسان هستند و شباهت ظاهری بسیار زیادی به یکدیگر دارند؛ درباره عرفان روحانی و احسان روحانی صحبت می‌کنیم. هر دو امسال در لیگ یک بازی می‌کنند و البته پست‌های کاملا متفاوتی دارند.

عرفان برای آریو اسلامشهر در پست دفاع بازی می‌کند و احسان مهاجم تیم پارس جنوبی جم است. دو تیمی که هفته پیش مقابل هم قرار گرفتند و با برد شاگردان مهدی رجب زاده همراه شد. شباهت ظاهری عرفان و احسان از لحاظ چهره و ظاهر و قد و هیکل آنقدر به هم شبیه است که شاید اگر بین دو نیمه، پیراهنشان را با یکدیگر عوض می‌کردند حتی مربیان و هم‌تیمی‌هایشان متوجه جابجایی آنها نمی‌شدند!

نکته جالب درباره برادران روحانی این است که هر دو نفرشان در پایه‌های استقلال حضور داشته‌اند و به نوعی محصول این باشگاه به حساب می‌آیند، اما در حال حاضر فوتبالشان را در لیگ دسته اول دنبال می‌کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دوقلو مسابقات لیگ یک میلاد محمدی مهرداد محمدی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرخ‌پوشی یک آبی‌پوش؛ محمدی تراکتوری شد
مدافع اسپانیایی پرسپولیسی نشد؛ کارلوس نوا به آلباسته پیوست
ماجرای شکایت میلاد محمدی از فدراسیون فوتبال
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ahH
tabnak.ir/005ahH