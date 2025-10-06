En
کسی حق ندارد درباره سلاح مقاومت صحبت کند

نماینده جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در تهران با تاکید بر این این که «سلاح و مقاومت حق اصلی ماست»، گفت: بدون ضمانت آمریکا و کشورهای عربی و اسلامی نمی‌توانیم سراغ مذاکرات جدی برویم.
کسی حق ندارد درباره سلاح مقاومت صحبت کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «خالد القدومی» در تحلیل خود مبنی بر اینکه «آیا طرح ارائه شده از سوی ترامپ و به دنبال آن موافقت مشروط حماس، تضمینی برای آزادی اسرای فلسطینی دارد؟»، اظهار داشت: ما مساله تبادل اسرا را از روز اول بررسی کردیم، در واقع تعداد اسرای فلسطینی تعیین کننده این است که در مراحل بعدی چند اسیر فلسطینی در مقابل چند اسیر رژیم صهیونیستی مبادله می‌شوند، جزئیات این موضوعات روی میز است و تیم مذاکره کننده در قاهره در این مورد بررسی خواهند کرد.

وی همچنین درباره این که «آیا طرح ارائه شده می‌تواند در سریع‌ترین زمان منجر به خروج اشغالگران از غزه شود؟»، گفت: این مساله به طور واضح در بیانیه حماس نیز تاکید شده و جزو خطوط قرمز است. در حقیقت توقف جنگ، خروج نیرو‌های اشغالگر از نوار غزه، باز کردن گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه از مواردی است که مورد تاکید قرار گرفته است.

نماینده حماس در تهران همچنین بیان کرد: آنچه نتانیاهو درباره تبادل اسرا بیان می‌کند پیشنهاد ترامپ نیست. تلقی در جنبش‌های مقاومت این است که درباره پیشنهاد ترامپ به سراغ مذاکرات برویم، لذا ما از این مسائل عبور کردیم و همه می‌دانند که عملی کردن این طرح‌ها باید روی میز مذاکرات باشد آن هم با جدیت و با ضمانت همان چند تا کشور‌های عربی و اسلامی که با ترامپ دیدار داشتند و همچنین طرف ثالث و میانجی‌ها که دوستان چه در قطر و چه در مصر باید ضمانت دهند.

شرط اصلی مذاکرات ما خروج نیرو‌های اشغالگر از غزه است

قدومی خاطرنشان کرد: بنابراین شرط اصلی مذاکرات ما خروج نیرو‌های اشغالگر از غزه است، اگر نتانیاهو نظر دیگری دارد این به معنای موافقت با طرح ترامپ نیست.

وی در ادامه در ارتباط با این که غزه توسط هیات فلسطینی و نه خارجی اداره شود، اظهار داشت: مدیریت غزه از مقطع زمانی محدود بعد از جنگ، جز توسط فلسطینی‌ها نمی‌تواند اداره شود، معتقدم روز دوم جنگ روز فلسطینی تمام عیار است، اکنون پیشنهاد مصر همین است که مدیریت غزه بعد از این بحران و جنگ و یا بازسازی غزه توسط یک کمیته تکنوکرات که حماس و هر جنبش سیاسی عضو این هیئت باشد، زیرا این کمیته تکنوکرات مسائل فنی را اجرا می‌کند، اما این هویت باید توسط کمیته فلسطینی باشد، در اصل این موضوع پیشنهاد مصر است و شرط ما نیز این است که در اصل جایی برای کسی به نام «تونی بلر» و یا تابعیت‌های دیگر وجود ندارد.

اکنون مسئولیت هر چیزی با آمریکاست

نماینده حماس در تهران در پاسخ به این سوال که «گفته می‌شود توپ در زمین آمریکاست که چطور رژیم را وادار به پذیرش مفاد توافق کند، آیا این اتفاق میسر خواهد شد؟» گفت: سوال مهمی است، زیرا اکنون مسئولیت هر چیزی با آمریکا است، حتی مسئولیت موفقیت‌آمیز بودن این تفاهم دست آمریکاست، اینکه آیا آمریکا و کشور‌های عربی و اسلامی که با ترامپ تفاهم داشتند می‌توانند به نتانیاهو فشار بیاورند که این کار را به طور عملی انجام دهد، چراکه بدون ضمانت آمریکا و کشور‌های عربی و اسلامی نمی‌توانیم سراغ مذاکرات جدی برویم.

وی تصریح کرد: مگر ما در قطر در میز مذاکرات نبودیم، اما دشمن رهبران ما را مورد هدف قرار داد؛ آن هم در کشوری که به قول معروف از دوستان آمریکاست. بنابراین، این توپ در زمین آمریکاست و در زمین هشت کشور عربی و اسلامی و در زمین میانجی‌های قطری و مصری. مجددا تاکید می‌کنم ما با حس مثبت به سمت توقف جنگ و تحقق امنیت و آرامش برای مردم رفتیم.

کسی حق ندارد درباره خلع سلاح صحبت کند

القدومی همچنین درباره مساله خلع سلاح حماس نیز ابراز داشت: مسئله سلاح مسئله منطقی نیست، زیرا سلاح یک ابزار مقاومت و نوعی واکنش در مواردی مانند اشغال است، دفاع از خودمان حق اصلی و در اصول مقاومت ما در فلسطین است، فقط برای حماس نیست، هر جایی در دنیا اگر نیرو‌های اشغالگر و استعمارگر وجود داشته باشد قطعا مقاومتی هم خواهد بود.

وی تاکید کرد: مقاومت ما کلی است، مقاومت ما شامل مقاومت نظامی، دیپلماسی، سیاسی و حتی رسانه‌ای است، لذا کسی حق ندارد درباره خلع سلاح صحبت کند. اگر تا به امروز نیرو‌های اشغالگر در فلسطین وجود دارد پس سلاح جزء لاینفک مقاومت فلسطینی‌هاست. سلاح حق ماست، دفاع از خودمان حق ماست، مقاومت حق اصلی ماست.

خالد قدومی تبادل اسرا شرط اصلی مذاکرات خلع سلاح تونی بلر
