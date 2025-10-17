فیلم فصل ماهی سفید به کارگردانی قربان نجفی و نویسندگی قربان نجفی و غزال زرگرامینی محصول سال 1398 است. یک خانواده که با مشکلات بزرگ مالی مواجه است، باید تصمیمی بزرگ درباره ویلای زیبایشان بگیرند که چالش‌های مختلفی به همراه دارد. محمدرضا فروتن، لادن مستوفی، ژاله علو، بیژن بنفشه‌خواه، میلاد کی‌مرام، شقایق دهقان، بهزاد خداویسی، المیرا دهقانی، قربان نجفی، رها خدایاری و ناصر سجادی حسینی در این فیلم مقابل دوربین علیرضا زرین‌دست بازی کردند. کارن همایونفر موسیقی متن این فیلم را ساخت و خشایار حسنی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.