En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صدور کیفرخواست در پرونده سما جهانباز

پرونده ناپدید شدن سما جهانباز، دختر جوان شیرازی که از تیرماه ۱۴۰۱ مفقود شده بود، پس از سه سال تحقیقات به مرحله‌ای قابل توجه رسید و برای متهم اصلی، کیفرخواست صادر شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۹۲
| |
1110 بازدید
|
۲

صدور کیفرخواست در پرونده سما جهانباز

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پرونده ناپدید شدن سما جهانباز، دختر جوان شیرازی که از تیر ۱۴۰۱ مفقود شده بود، پس از ۳ سال تحقیق به مرحله‌ای مهم رسید. متهم اصلی پرونده حدود یک ماه پیش بازداشت شده بودبرایش کیفرخواست صادر و به بازداشتگاه منتقل شد.

پدر سما می‌گویند پرونده بیش از ۵ هزار صفحه دارد و تاکنون ۱۵ تا ۱۶ مظنون مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی‌های فنی جدید، از جمله نقطه‌زنی دکل‌های مخابراتی و داده‌های مکانی تلفن همراه، تناقض‌های دفاعیات متهم را آشکار کرده است. شایعاتی درباره حضور سما در افغانستان و احتمال انتساب چند جسد نیز توسط مراجع رسمی رد شده است.

در ادامه، جزئیات کیفرخواست و روند پرونده از زبان نزدیک‌ترین فرد خانواده، یعنی پدر سما جهانباز، پیگیری خواهد شد تا روشن شود پرونده به چه مرحله‌ای رسیده و چه روند قانونی در انتظار متهم است.

گفت‌و‌گو با پدر سما جهانباز: برای متهم کیفرخواست صادر شد.

آقای جهانباز، لطفاً از آخرین وضعیت پرونده سما برایمان بگویید.

خب، پرونده ما از دادسرا به دادگاه فرستاده شد. بازپرس محترم شعبه ۸، قرار مجرمیت خ را صادر کرده و متهم پرونده  به اتهام آدم‌ربایی مجرم شناخته شد و کیفرخواست هم صادر شد.

منظور شما از اتهام آدم‌ربایی چیست؟

فعلاً پرونده برای این اتهام به دادگاه فرستاده شده است. دادگاه با توجه به شواهد، شهود و بررسی‌های فنی، از جمله نقطه‌زنی دکل‌های مخابراتی و داده‌های مکانی گوشی همراه، به این نتیجه رسید که ایشان مرتکب جرم شده است.

 

آیا متهم تا کنون اعترافی داشته است؟

نه، هنوز اعترافی نکرده. در تمام مدت بازداشت و زندان سکوت کرده است.

فکر می‌کنید رفتن به دادگاه بتواند باعث شود متهم اعتراف کند و اگر سما زنده است، زودتر پیدا شود؟

 

ببینید، متهم اخیراً در بازداشتگاه بوده و حتی درخواست ملاقات با خواهر یا مادرش را داشته، اما به او اجازه نداده‌اند. ظاهراً بهانه‌ای هم داشته، مثل مشکل معده، و به بیمارستان منتقل شده بود، اما بعد از آن مستقیم به زندان بازگردانده شد. حالا ما منتظریم یا او اعتراف کند، یا قاضی رای نهایی را صادر کند.

واکنش شما نسبت به اعتراف احتمالی متهم چیست؟

من قسم می‌خورم، اگر اعتراف کند و سما زنده باشد، هر کاری از دستم برمی‌آید برایش انجام می‌دهم. اگر هم متاسفانه اتفاق بدی افتاده باشد، به ارواح خاک سما قسم می‌خورم. اما اگر علم قاضی و آگاهی متهم را محکوم کند و ثابت شود مرتکب جرم شده، هیچ بخششی نخواهم داشت.

 

آیا امیدوار هستید پرونده بالاخره به سرانجام برسد؟

بله، امیدوارم حکم نهایی صادر شود، تکلیف پرونده مشخص شود، و متهم اعتراف کند یا علم قاضی او را محکوم کند. سه سال گذشته است و ما منتظریم تا بعد از این همه سال، عدالت اجرا شود.

هر گونه پیشرفتی که در پرونده اتفاق بیفتد، حتماً از طریق رسانه‌های داخلی کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد و مردم باید اطلاعات صحیح و دقیق درباره این پرونده‌ها را تنها از رسانه‌های داخلی پیگیری کنند.

نکته پایانی شما برای مردم چیست؟

 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سما جهانباز آدم ربایی دکل های مخابراتی جرم
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرونده قاتل ایلیا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
لحظه تلاش برای ربودن کودک 9 ساله
برادر قاتل الهه حسین‌نژاد: درهای بخشش برای ما بسته بود
توقف اجرای حکم قصاص در پرونده قتل امیرمحمد خالقی
شادی‌ خیابانی افغانی‌ها بابت اتصال اینترنت!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
نكته پاياني كوووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
نیست
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ah2
tabnak.ir/005ah2