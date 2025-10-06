صدور کیفرخواست در پرونده سما جهانباز

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پرونده ناپدید شدن سما جهانباز، دختر جوان شیرازی که از تیر ۱۴۰۱ مفقود شده بود، پس از ۳ سال تحقیق به مرحلهای مهم رسید. متهم اصلی پرونده حدود یک ماه پیش بازداشت شده بودبرایش کیفرخواست صادر و به بازداشتگاه منتقل شد.
پدر سما میگویند پرونده بیش از ۵ هزار صفحه دارد و تاکنون ۱۵ تا ۱۶ مظنون مورد بررسی قرار گرفتهاند. بررسیهای فنی جدید، از جمله نقطهزنی دکلهای مخابراتی و دادههای مکانی تلفن همراه، تناقضهای دفاعیات متهم را آشکار کرده است. شایعاتی درباره حضور سما در افغانستان و احتمال انتساب چند جسد نیز توسط مراجع رسمی رد شده است.
در ادامه، جزئیات کیفرخواست و روند پرونده از زبان نزدیکترین فرد خانواده، یعنی پدر سما جهانباز، پیگیری خواهد شد تا روشن شود پرونده به چه مرحلهای رسیده و چه روند قانونی در انتظار متهم است.
گفتوگو با پدر سما جهانباز: برای متهم کیفرخواست صادر شد.
آقای جهانباز، لطفاً از آخرین وضعیت پرونده سما برایمان بگویید.
خب، پرونده ما از دادسرا به دادگاه فرستاده شد. بازپرس محترم شعبه ۸، قرار مجرمیت خ را صادر کرده و متهم پرونده به اتهام آدمربایی مجرم شناخته شد و کیفرخواست هم صادر شد.
منظور شما از اتهام آدمربایی چیست؟
فعلاً پرونده برای این اتهام به دادگاه فرستاده شده است. دادگاه با توجه به شواهد، شهود و بررسیهای فنی، از جمله نقطهزنی دکلهای مخابراتی و دادههای مکانی گوشی همراه، به این نتیجه رسید که ایشان مرتکب جرم شده است.
آیا متهم تا کنون اعترافی داشته است؟
نه، هنوز اعترافی نکرده. در تمام مدت بازداشت و زندان سکوت کرده است.
فکر میکنید رفتن به دادگاه بتواند باعث شود متهم اعتراف کند و اگر سما زنده است، زودتر پیدا شود؟
ببینید، متهم اخیراً در بازداشتگاه بوده و حتی درخواست ملاقات با خواهر یا مادرش را داشته، اما به او اجازه ندادهاند. ظاهراً بهانهای هم داشته، مثل مشکل معده، و به بیمارستان منتقل شده بود، اما بعد از آن مستقیم به زندان بازگردانده شد. حالا ما منتظریم یا او اعتراف کند، یا قاضی رای نهایی را صادر کند.
واکنش شما نسبت به اعتراف احتمالی متهم چیست؟
من قسم میخورم، اگر اعتراف کند و سما زنده باشد، هر کاری از دستم برمیآید برایش انجام میدهم. اگر هم متاسفانه اتفاق بدی افتاده باشد، به ارواح خاک سما قسم میخورم. اما اگر علم قاضی و آگاهی متهم را محکوم کند و ثابت شود مرتکب جرم شده، هیچ بخششی نخواهم داشت.
آیا امیدوار هستید پرونده بالاخره به سرانجام برسد؟
بله، امیدوارم حکم نهایی صادر شود، تکلیف پرونده مشخص شود، و متهم اعتراف کند یا علم قاضی او را محکوم کند. سه سال گذشته است و ما منتظریم تا بعد از این همه سال، عدالت اجرا شود.
هر گونه پیشرفتی که در پرونده اتفاق بیفتد، حتماً از طریق رسانههای داخلی کشور اطلاعرسانی خواهد شد و مردم باید اطلاعات صحیح و دقیق درباره این پروندهها را تنها از رسانههای داخلی پیگیری کنند.
نکته پایانی شما برای مردم چیست؟