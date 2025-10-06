قیمت طلا در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر ورود گسترده سرمایه از سوی صندوق‌ها و نهادهای مالی، نه رفتار سفته‌بازانه، روندی صعودی یافته و گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند در صورت تداوم این جریان، بهای هر اونس طلا تا میانه سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۰۰۰ دلار برسد.

بر اساس تازه‌ترین آمار‌های موسسه تحقیقاتی سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، بازار طلا در هفته‌های اخیر شاهد تحرکات قابل‌توجهی بوده است؛ با این حال، برخلاف برخی تصورها، رفتار سوداگرانه نقش چندانی در رشد اخیر قیمت‌ها نداشته است. دلیل افزایش قیمت طلابر اساس برآورد گلدمن ساکس، تنها یک درصد از رشد ۱۴ درصدی طلا از ۲۶ آگوست تاکنون را می‌توان به معاملات سفته‌بازانه و خرید‌های بانک‌های مرکزی نسبت داد. عامل اصلی جهش قیمت طلا در ماه سپتامبر، ورود پولی معادل ۱۱۲ تن طلا به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده‌ی بازگشت سرمایه‌گذاران مالی به بازار طلا پس از یک دوره رکود نسبی است. نمودار‌های تحلیلی نشان می‌دهند که موقعیت‌های خرید مدیریت‌شده در بازار بورس کالا (COMEX) در بورس نیویورک طی سه هفته گذشته افزایش معناداری نداشته و در محدوده‌ای نسبتا ثابت قرار گرفته‌اند. این پدیده بیانگر آن است که رشد اخیر قیمت بیشتر ناشی از ورود سرمایه‌گذاران نهادی و جریان نقدینگی به ابزار‌های مالی طلا بوده تا حرکات کوتاه‌مدت سفته‌بازان.

اونس ۴۰۰۰ دلاری پیش‌رودر همین راستا، گلدمن ساکس به چشم‌انداز میان‌مدت این فلز گران‌بها نیز اشاره کرده است. بر اساس پیش‌بینی این بانک، قیمت طلا تا میانه‌ی سال ۲۰۲۶ می‌تواند به حدود ۴۰۰۰ دلار در هر اونس برسد و تا پایان سال آینده میلادی (۲۰۲۶) به سطوحی در حدود ۴۳۰۰ دلار افزایش یابد. این پیش‌بینی در شرایطی مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادی در حال افزایش وزن طلا در پرتفوی خود (مجموعه سرمایه‌گذاری‌های یک فرد یا نهاد) هستند؛ هرچند اندازه بازار طلا هنوز در مقایسه با بازار‌های سهام و اوراق قرضه بسیار کوچک است.

نمودار‌های گلدمن ساکس نشان می‌کند که ارزش بازار سهام آمریکا بیش از ۵۰ تریلیون دلار و اوراق خزانه خصوصی این کشور حدود ۲۰ تریلیون دلار است، درحالی‌که ارزش بازار ETF‌های طلا در مقایسه با این دو، ناچیز به نظر می‌رسد. همین تفاوت چشمگیر نشان می‌دهد که حتی مقدار محدودی از تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی به سمت طلا می‌تواند موجب یک جهش بزرگ در قیمت آن شود.

به‌طور کلی، ترکیب ورود نقدینگی به ETF ها، ثبات در موقعیت‌های آتی و ظرفیت بالای جذب سرمایه از سایر بازارها، تصویری مثبت از روند بلندمدت طلا ارائه می‌دهد. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره تورم پایدار و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ادامه دارد، به نظر می‌رسد طلا همچنان یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران جهانی باقی خواهد ماند.