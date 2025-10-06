در اقدامی بحثبرانگیز که موجب نگرانی گسترده در میان فعالان فرهنگی و دغدغهمندان ارزشهای اسلامی-ایرانی شده است، ظاهراً شرکت هواپیمایی وارش اقدام به حمایت مالی از حسین تهی، خواننده رپ خارجنشین کرده است.
حسین تهی در پست اینستاگرامی انتشار این موزیک ویدیو نیز صفحه هواپیمایی وارش را منشن (نامیاد) کرده است.
این حمایت در حالی صورت میگیرد که حسین تهی نه تنها با انتشار آثار و کلیپهای خارج از چارچوبهای اخلاقی و عرف جامعه، به ترویج فرهنگ مبتذل و غیراسلامی مشغول است، بلکه در محتوای فعالیتهای اخیر او، مواضع ضد دینی و همراهی با جریانهای ضد نظام و انقلاب نیز به وضوح دیده میشود.
استفاده از سرمایه ملی برای ترویج فساد
منتقدان بر این باورند که کمک مالی هر شرکت داخلی، به ویژه یک شرکت هواپیمایی که خدمات عمومی ارائه میدهد، به فردی با سوابق ترویج محتوای غیر اخلاقی و دامن زدن به هنجارشکنی، مصداق بارز هدررفت منابع کشور در مسیر ناصحیح است. این حمایت مالی در حقیقت به معنای سرازیر شدن پول به جیب کسانی است که عملاً در خارج از کشور به دنبال تخریب بنیانهای فرهنگی و اخلاقی جوانان ایرانی هستند.
نحوه فعالیتها و محتوای بسیاری از آهنگها و کلیپهای اخیر این خواننده که مروج ابتذال، سبک زندگی غربی و مصرفگرایی است، به طور کامل با سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تضاد قرار دارد. حال این سوال مطرح میشود که هواپیمایی وارش بر اساس چه توجیهی تصمیم گرفته تا از یک عنصر معلومالحال که علناً در جبهه فرهنگی معاندین نظام قرار دارد، پشتیبانی کند؟