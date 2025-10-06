کره شمالی از تانک جدید خود پرده برداشت؛ سلاحی با برد ۲۵ کیلومتر که می‌تواند معادلات میدان نبرد زرهی را به هم بریزد و تهدیدی جدی برای مدرن‌ترین تانک‌های جهان باشد.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ کره شمالی برای اولین بار از قاتل تانک جدید خود در نمایشگاه سالانه توسعه دفاعی ۲۰۲۵ در پیونگ‌یانگ رونمایی کرد. این سیستم یک سکوی موشکی مدرن، دوربرد و چندمنظوره است. هدف اصلی آن نابودی خودرو‌های زرهی پیشرفته، استحکامات و نیرو‌های دشمن است. این سلاح روی یک خودروی چرخ‌دار ۴×۴ نصب شده و به یک پرتابگر با ۶ موشک هدایت‌شونده مجهز است.

مشخصات فنگی و قابلیت‌های قاتل تانک جدید کره شمالی

موشک‌های این سیستم به احتمال زیاد مدل بولسه-۴ (Bulsae-۴) هستند. کارشناسان آن را نسخه کره‌ای موشک اسپایک NLOS اسرائیل می‌دانند. این موشک با سیستم هدایت الکترواپتیکال خود، حملات دقیقی را از فواصل امن ممکن می‌سازد.

مهم‌ترین ویژگی آن قابلیت حمله از بالا یا Top-Attack است. این شکارچی زرهی کره شمالی با این روش، ضعیف‌ترین بخش تانک یعنی سقف آن را هدف قرار می‌دهد. برد این سیستم بین ۱۰ تا ۲۵ کیلومتر اعلام شده است.

ردپای موشک کره‌ای در جنگ اوکراین!

این سامانه موشکی پیش از رونمایی رسمی، در جنگ اوکراین به کار گرفته شده است. تیم‌های ضد تانک کره شمالی از موشک بولسه-۴ علیه مواضع و خودرو‌های زرهی اوکراین استفاده کرده‌اند. شناسایی هوایی اوکراین در ژوئیه ۲۰۲۴ حضور این سیستم را در اختیار نیرو‌های روسی تایید کرد.

اخیرا نیز یک مستند دولتی کره شمالی این موضوع را کاملا تایید کرد. در این فیلم تصاویری از شلیک‌های متعدد سیستم ضد تانک پیونگ‌یانگ علیه خودرو‌های زرهی اوکراین در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ نمایش داده شد. این تصاویر نشان می‌دهد قاتل تانک جدید کره شمالی یک سلاح کاملا عملیاتی و خطرناک است.