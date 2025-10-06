En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کره‌شمالی از قاتل تانک‌های مدرن رونمایی کرد

کره شمالی از تانک جدید خود پرده برداشت؛ سلاحی با برد ۲۵ کیلومتر که می‌تواند معادلات میدان نبرد زرهی را به هم بریزد و تهدیدی جدی برای مدرن‌ترین تانک‌های جهان باشد.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۷۸
| |
1178 بازدید

کره‌شمالی از قاتل تانک‌های مدرن رونمایی کرد

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ کره شمالی برای اولین بار از قاتل تانک جدید خود در نمایشگاه سالانه توسعه دفاعی ۲۰۲۵ در پیونگ‌یانگ رونمایی کرد. این سیستم یک سکوی موشکی مدرن، دوربرد و چندمنظوره است. هدف اصلی آن نابودی خودرو‌های زرهی پیشرفته، استحکامات و نیرو‌های دشمن است. این سلاح روی یک خودروی چرخ‌دار ۴×۴ نصب شده و به یک پرتابگر با ۶ موشک هدایت‌شونده مجهز است.

مشخصات فنگی و قابلیت‌های قاتل تانک جدید کره شمالی

موشک‌های این سیستم به احتمال زیاد مدل بولسه-۴ (Bulsae-۴) هستند. کارشناسان آن را نسخه کره‌ای موشک اسپایک NLOS اسرائیل می‌دانند. این موشک با سیستم هدایت الکترواپتیکال خود، حملات دقیقی را از فواصل امن ممکن می‌سازد.

مهم‌ترین ویژگی آن قابلیت حمله از بالا یا Top-Attack است. این شکارچی زرهی کره شمالی با این روش، ضعیف‌ترین بخش تانک یعنی سقف آن را هدف قرار می‌دهد. برد این سیستم بین ۱۰ تا ۲۵ کیلومتر اعلام شده است.

ردپای موشک کره‌ای در جنگ اوکراین!

این سامانه موشکی پیش از رونمایی رسمی، در جنگ اوکراین به کار گرفته شده است. تیم‌های ضد تانک کره شمالی از موشک بولسه-۴ علیه مواضع و خودرو‌های زرهی اوکراین استفاده کرده‌اند. شناسایی هوایی اوکراین در ژوئیه ۲۰۲۴ حضور این سیستم را در اختیار نیرو‌های روسی تایید کرد.

اخیرا نیز یک مستند دولتی کره شمالی این موضوع را کاملا تایید کرد. در این فیلم تصاویری از شلیک‌های متعدد سیستم ضد تانک پیونگ‌یانگ علیه خودرو‌های زرهی اوکراین در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ نمایش داده شد. این تصاویر نشان می‌دهد قاتل تانک جدید کره شمالی یک سلاح کاملا عملیاتی و خطرناک است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قاتل تانک موشک کره ای کره شمالی شکارچی زرهی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کره شمالی در آستانه ساخت بمب هسته‌ای
کره‌شمالی: برنامه هسته‌ای را هرگز کنار نخواهیم گذاشت
پیونگ‌یانگ سلاح‌های نسل جدید را رو کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۶ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ago
tabnak.ir/005ago