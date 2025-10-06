En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فیل تندروها یاد هندوستان کرده!

تندروها دوباره به میدان آمده‌اند؛ با همان سیاست‌های ضدزنان که پیش‌تر کشور را به بحران کشاند.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۷۶
| |
1416 بازدید
فیل تندروها یاد هندوستان کرده!

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ درد علامت خوبی از وجود بیماری است و ما را نسبت به وجود بیماری آگاه می‌کند تا برای درمان اقدام کنیم. پزشک نیز پیش از آغاز فرآیند درمان، اول می‌کوشد که درد را مهار کند، ولی بلافاصله باید اقدامات درمانی را آغاز کند. تسکین درد فقط برای آغاز درمان و جراحی است. تزریق و تجویز مّسکًن و آرام‌بخش موجب درمان نمی‌شود. تداوم زندگی با آرام‌بخش فقط احساس درد که علامت بیماری است را از میان می‌برد و بیماری را غیرقابل‌درمان می‌کند.

متاسفانه اغلب سیاست‌های جاری در ایران نه از منظر حل مسئله و درمان بیماری، بلکه از زاویه تسکین‌دهندگی و موقتی است. می‌توان گفت که این کار به معنای به تاخیر انداختن یا نادیده گرفتن مسئله است. یا به قول معروف با رویکردِ «از این ستون به آن ستون فرج است»، انجام می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی، شامل سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری انرژی، کسری بودجه، بورس و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی مثل حجاب، فرزندآوری، حقوق خانواده، جرم و مجازات و... و نیز در برنامه‌های خارجی و داخلی هم همواره شاهد سیاست‌هایی هستیم که هدفش فقط موقتی و آرام‌بخشی و عدم تحمل درد است ولی هیچگاه به درمان جدی اقدام نمی‌شود.

هنگامی که درمان تأخیر شد و اثرات آرام‌بخش هم از میان رفت، دوباره درد با شدت بیشتری ظاهر خواهد شد. سیاست‌های اخیر دولت و حکومت در مواجهه با مسئله اسنپ‌بک در حوزه‌های ارز، بورس و روابط خارجی می‌تواند فقط یک اقدام تسکین‌دهنده باشند و نه بیشتر، و تنها در صورتی مفید است که با سیاست درمانی واقعی تکمیل شود؛ و الا خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شود، این فنر باز شده و تمام انرژی نهفته و مهار شده آن دوباره آزاد خواهد شد.

این سیاست به بدترین شکل ممکن در قیمت‌گذاری انرژی انجام شده است، ولی در مورد ارز قادر به انجام پیوسته آن نیستند به‌ویژه که یک بازار غیررسمی و آزاد هم دارد. بورس را هم می‌توان در کوتاه‌مدت و با هزینه گزاف آرام کرد؛ ولی تداوم آن ممکن نیست.

در مورد حجاب و پوشش و حقوق زنان هم ندیدن و نپذیرفتن وجودِ بحران، در سال۱۴۰۱ موجب تحمیل هزینه بسیار سنگینی شد ولی اکنون فیل تندرو‌ها یاد هندوستان کرده و دوباره می‌خواهند شانس خود را برای سیاست بحران‌آفرین ضدزنان دوباره آزمایش کنند.

یکی نیست به این جماعتی که در جهت بستن دهان دیگران حتی به دوستان خودشان هم رحم نمی‌کنند، بگوید اگر سال گذشته برای عدم ابلاغ مصوبه خلاف امنیت این مجلس می‌توانستیم ده دلیل ردیف کنیم، اکنون ده برابر آن دلایل و شواهد برای این کار وجود دارد؛ و آن اراده و مردمی که مانع اجرای آن شدند، اکنون با انگیزه‌ای ده برابر گذشته مانع بازگرداندن این مصوبه جنجالی و خلاف امنیت ملی خواهند شد. اینکه بروید نزد آقایان گزارش خلاف بدهید مشکلی را حل نمی‌کند.

شاید برخی از مردم مواردی از پوشش زنان را نپسندند ولی فراموش نکنید که این وضع محصول سیاست‌های تندروهاست که به‌جای پذیرش واقعیت و کنار آمدن با حقوق مردم و حل ریشه‌ای مسئله، همواره دنبال راه‌حل‌های مقطعی و عقب انداختن مسئله تا آینده‌ای نامعلوم بوده‌اند و امروز دیگر نمی‌توانید با مردم و زنان این کشور یک گفت‌وگوی تفاهمی را رقم بزنید.

جالب اینکه تندرو‌ها هیچگاه و در هیچ مقطعی دنبال حل هیچ مسئله‌ای نبوده‌اند و همیشه خواسته‌اند صورت مسائل را از طریق ایجاد بحرانی جدید پاک کنند. امروز هم با حمله به مواضع متعارف و عادی محمدرضا باهنر، و نیز در دستور کار قرار دادن دوباره پرونده مختومه مصوبه ضدامنیت‌ملی حجاب، درصدد بحران‌سازی هستند و پیشاپیش می‌توان گفت که برنده این فضا کدام کشور منطقه است و سوت آغاز آن از کجا به صدا در آمده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تندروها حجاب حقوق زنان محمدرضا باهنر
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله چهره نزدیک به جلیلی، علیه باهنر
تندروهای امروز، مسببان وضع موجود حجاب هستند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۶ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005agm
tabnak.ir/005agm