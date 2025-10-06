کاترین شکدم دوباره کار دست کواکبیان داد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌ مطبوعات گفت: هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مصطفی کواکبیان را در مورد پرونده ادعاهای مربوط به موضوع کاترین شکدم در شبکه خبر نیز مجرم شناخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اکبر نصراللهی درباره دادگاه مطبوعات امروز گفت: در دادگاه امروز، هیات منصفه به اتفاق آرا مصطفی کواکبیان را به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار نادرست درباره «کاترین شکدم» مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: کواکبیان در مصاحبه با برنامه ۲۰ تیر ۱۴۰۴ شبکه خبر، ادعای هم‌خوابگی ۱۲۰ نفر از مسئولان کشور با خانم کاترین شکدم را مطرح کرده بود. او در دفاعیات امروز خود در دادگاه گفت که اعتراف می‌کنم اشتباه کردم و عذرخواهی می‌کنم. هیات منصفه ۲۴ شهریور ماه نیز کواکبیان را در مورد پرونده ادعا‌های «ارتباط جنسی کاترین شکدم» در مصاحبه با روزنامه همشهری مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی افزود: در ادامه جلسه همچنین پرونده بهروز بهزادی مدیر مسئول اعتماد به اتهام انتشار غیرقانونی رسیدگی پرونده قضایی مقتول مهران رحیمی مطرح شد که اعضای هیات منصفه او را با اکثریت آرا مجرم، اما مستحق تخفیف شناختند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی گفت: امروز همچنین پرونده پیام تیرانداز مدیر مسئول خبرگزاری فارس به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع موضوع شکایت دانشگاه مفید قم مطرح شد که اعضای هیئت منصفه، پیام تیرانداز را به اتفاق آرا مجرم ندانست. همچنین هیات منصفه مدیر عامل خبرگزاری فارس را در موضوع اتهام انتشار اخبار محرمانه مربوط به علت حادثه سقوط هلی‌کوپتر شهید رییسی مجرم ندانست.

نصراللهی در پایان گفت: رای نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهند شد.