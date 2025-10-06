به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج تشکیل شد، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، از فرایند پیشثبتنام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهرماه خبر داد.
اکبر رضایی گفت: متقاضیانی که اسناد اولویتدار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ را در اختیار دارند میتوانند در اولین مرحله نسبت به پیش ثبتنام خود در سامانه «پنجره واحد سازمان حج» اقدام کنند.
او با بیان اینکه مبلغ علیالحساب واریزی اعلام خواهد شد، افزود: اطلاعیه پیش ثبتنام امروز (دوشنبه ۱۴ مهرماه) منتشر میشود و در ادامه از دارندگان فیشهای اولویتدار متناسب با ظرفیت استانی تا تکمیل ظرفیت دعوت بعمل خواهد آمد.
نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از معاون حج و عمره خواست که شرایط کشور در فراخوانها و اطلاعرسانیها مورد توجه قرار گیرد و در مرحله نخست آنچه برای خرید ارز و دیگر امور ضروری لازم است از زائران دریافت شود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت درباره کاروانهای زوجی توصیههایی بیان کرد و افزود: حقوق افرادی که زودتر از دیگران نسبت به واریز وجه پیش ثبتنام اقدام میکنند در برنامهریزیها به نحوی مدنظر قرار گیرد.
آغاز ثبتنام دور جدید عمره از ۱۵ مهر
رضایی، معاون سازمان حج و زیارت در ادامه از آغاز ثبتنام دور جدید اعزامهای عمره در ماههای آبان و آذر از سه شنبه (۱۵ مهرماه) خبر داد و گفت: این اقدام در کل کشور خواهد بود و متقاضیان سفر به سرزمین وحی میتوانند به سامانه مربوطه مراجعه و ثبتنام کنند.
او افزود: سازمان حج به این منظور اطلاعیه منتشر و اطلاعرسانی درسطح استانی هم انجام خواهد شد.