En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان و اولویت‌ ثبت‌نام حج اعلام شد

معاون سازمان حج اعلام کرد: پیش‌ثبت‌نام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهرماه آغاز می‌شود و دارندگان اسناد اولویت‌دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ می‌توانند در نخستین مرحله پیش ثبت‌نام خود را انجام دهند.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۶۸
| |
357 بازدید

زمان و اولویت‌ ثبت‌نام حج اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج تشکیل شد، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، از فرایند پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهرماه خبر داد.

اکبر رضایی گفت: متقاضیانی که اسناد اولویت‌دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ را در اختیار دارند می‌توانند در اولین مرحله نسبت به پیش ثبت‌نام خود در سامانه «پنجره واحد سازمان حج» اقدام کنند.

او با بیان اینکه مبلغ علی‌الحساب واریزی اعلام خواهد شد، افزود: اطلاعیه پیش ثبت‌نام امروز (دوشنبه ۱۴ مهرماه) منتشر می‌شود و در ادامه از دارندگان فیش‌های اولویت‌دار متناسب با ظرفیت استانی تا تکمیل ظرفیت دعوت بعمل خواهد آمد.

نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از معاون حج و عمره خواست که شرایط کشور در فراخوان‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها مورد توجه قرار گیرد و در مرحله نخست آنچه برای خرید ارز و دیگر امور ضروری لازم است از زائران دریافت شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت درباره کاروان‌های زوجی توصیه‌هایی بیان کرد و افزود: حقوق افرادی که زودتر از دیگران نسبت به واریز وجه پیش ثبت‌نام اقدام می‌کنند در برنامه‌ریزی‌ها به نحوی مدنظر قرار گیرد.

آغاز ثبت‌نام دور جدید عمره از ۱۵ مهر

رضایی، معاون سازمان حج و زیارت در ادامه از آغاز ثبت‌نام دور جدید اعزام‌های عمره در ماه‌های آبان و آذر از سه شنبه (۱۵ مهرماه) خبر داد و گفت: این اقدام در کل کشور خواهد بود و متقاضیان سفر به سرزمین وحی می‌توانند به سامانه مربوطه مراجعه و ثبت‌نام کنند.

او افزود: سازمان حج به این منظور اطلاعیه منتشر و اطلاع‌رسانی درسطح استانی هم انجام خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان حج وزیارت متقاضیان حج تمتع آغاز ثبت نام حج عمره
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثبت‌نام حج از دو هفتۀ دیگر آغاز می‌شود
اعزام عمره آغاز شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۶ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005age
tabnak.ir/005age