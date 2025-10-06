En
واکنش دانشگاه علوم پزشکی ایران به انتشار خبر نامه یک نماینده از تخلفات مالی

در پی انتشار خبری در تابناک از نامه نماینده تهران در مجلس درباره آنچه که تخلفات گسترده تخلفات مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان شده، این دانشگاه توضیحاتی را ارسال کرد.
واکنش دانشگاه علوم پزشکی ایران به انتشار خبر نامه یک نماینده از تخلفات مالی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در نامه خود به تابناک درباره خبر منتشره از نامه علی خضریان، نماینده تهران، با ادای احترام به دغدغه‌مندی این نماینده، در عین حال تأکید کرده است که پاسخ موارد مطروحه به مراجع نظارتی ارسال شده و در صورت لزوم، توسط این نهادها بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، متن نامه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مدیر مسئول تابناک به شرح زیر است:

جناب آقای مهدی احمدی اصل مدیر مسؤل سایت خبری تابناک

با سلام و احترام

ضمن احترام به دغدغه مندی جناب آقای دکتر خضریان نماینده محترم مجلس درخصوص پیگیری شفاف سازی در امور تدارکاتی و مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران به استحضار می رساند:

پاسخ موارد مطروحه به مراجع نظارتی ارسال شده و در صورت لزوم توسط مراجع مذکور بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران در دولت چهاردهم با دقت و شفافیت مالی تأکید داشته و نسبت به تنظیم فرآیندها به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف اقدام نموده است.

لازم به ذکر است انتشار اتهامات بدون تعیین تکلیف در مراجع قضایی منجر به تشویش اذهان عمومی و هتک حیثیت افراد میشود و انتشار آن در رسانه جای تأمل دارد.

قطعاً دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از مراکز مرجع آموزشی پزشکی و درمانی کشور همواره در مسیر ارتقاء کیفیت خدمات سلامت آموزش و پژوهش پیشرو بوده و با هرگونه اقدام که منجر به خدشه دار شدن اعتبار دانشگاه شود برخورد قانونی خواهد کرد.

خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون نسبت به انتشار این پاسخ اقدام گردد

دکتر محمدرضا فر نقی زاد

مدیر روابط عمومی"

یادآور می‌شود انتشار خبر تابناک مستند به نامه رسمی نماینده مجلس بوده و علاوه بر آن، قیدها و گزاره‌هایی همچون " خبر ادعایی نماینده"، یا "باید در انتظار پاسخ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و واکنش دیگر نهادهای نظارتی و البته دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت و درمان بود" و ... بوده است و استانداردهای اطلاع رسانی بی‌طرفانه رعایت شده است. در ادمه مسیر نیز همچنان اخبار و مواضع همه طرف‌ها، از جمله دانشگاه محترم علوم پزشکی ایران با رعایت استانداردهای حرفه‌ایمنی و اخلاقی انعکاس خواهد یافت.

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران جوابیه علی خضریان تخلفات مالی کمیسیون اصل ۹۰
