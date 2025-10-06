حمله به رونی کلمن به‌خاطر حمایت از هادی چوپان

رونی کلمن ملقب به «پادشاه» در دنیای پرورش اندام با پیش بینی قهرمانی هادی چوپان، ورزشکار ایرانی در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵ از سوی کابران مجازی مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کلمن از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ برای ۸ سال متوالی قهرمان مستر المپیا شد تا پرافتخارترین ورزشکار پرورش اندام تاریخ لقب بگیرد.

چوپان در سال ۲۰۲۲ قهرمان مستر المپیا شد و در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نایب قهرمان شد.

نشریه اسپورت اسپانیا می‌نویسد که کاربران مجازی، رونی کلمن را به خاطر این انتخاب «پیر» و «بیمار» توصیف می‌کنند. حملات فضای مجازی به رونی کلمن از آنجایی بیشتر شده، اسطوره پرورش اندام سامسون داودا قهرمان دوره قبل مستر المپیا را در رده چهارم این دوره گذاشت.