نشست خبری اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴ با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

به گزارش تابناک، این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره درخواست اروپایی‌ها برای مذاکره با ایران اضافه کرد: رویکرد سه کشور اروپایی درباره موضوع هسته‌ای به ویژه در دو سه ماه گذشته رویکرد غیرمسئولانه و مخرب بوده است. سه کشور عملا از سازوکار موسوم به حل اختلاف در برجام برای تحمیل خواسته آمریکا سوءاستفاده کردند. هر سه شرطی که سه کشور گذاشتند شروط غیرمنطقی بود با وجود این ما بنا به مصالح خودمان تصمیم گرفتیم براساس تعهدات پادمانی با آژانس وارد گفت‌و‌گو شویم. تفاهمی که حاصل شد برای شکل دهی به یک سازوکار جدید برای همکاری بین ایران و آژانس مورد رضایت آژانس قرار گرفت و حتی کشور‌های اروپایی در ابتدا استقبال کردند ولی بعدا به نوعی رد کردند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: متعاقبا بحث‌های دیگری مطرح شد. شرط غیرمنطقی از سوی سه کشور برای اینکه ایران وارد گفت‌و‌گو با آمریکا شود. اروپایی‌ها نتوانستند خود را به عنوان طرف مذاکراتی بالغ و صاحب اراده نشان دهد. شرایط متفاوت از گذشته خواهد بود.