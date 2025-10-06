En
تکذیب ادعای سوخت‌گیری بدون کارت با وارد کردن کد

در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی با ادعای امکان سوخت‌گیری بدون کارت از طریق وارد کردن یک کد در نازل، باید گفت چنین قابلیتی در هیچ جایگاه سوختی وجود ندارد و این ویدئوها جعلی و گمراه‌کننده‌اند و شهروندان فریب این‌گونه محتواها را نخورند و تنها به اطلاع‌رسانی‌های رسمی اعتماد کنند.
تکذیب ادعای سوخت‌گیری بدون کارت با وارد کردن کد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ به‌دنبال انتشار گسترده ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد با وارد کردن یک «کد خاص» در دستگاه نازل می‌توان بدون استفاده از کارت سوخت، از سهمیه بنزین جایگاه استفاده کرد، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران ، این ادعا را تکذیب کرد و آن را فاقد هرگونه مبنای فنی و اجرایی دانست.

به گفته وی هیچ‌یک از جایگاه‌های عرضه سوخت کشور در حال حاضر امکان ارائه بنزین یارانه‌ای یا آزاد بدون استفاده از کارت سوخت را ندارند و هرگونه تغییر در فرآیند سوخت‌گیری صرفاً از طریق اطلاع‌رسانی رسمی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اعلام می‌شود.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران هشدار داد: هدف از انتشار چنین ویدئوهایی، دیده شدن در فضای مجازی و احتمالا فریب مردم است.

همچنین پلیس فتا نیز به کاربران توصیه کرده است از وارد کردن هرگونه اطلاعات کارت یا رمز در دستگاه‌ها و سامانه‌های ناشناس خودداری کنند.

در اطلاعیه‌های شرکت ملی پخش نیز بار‌ها آمده است: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ یا نهاد‌های نظارتی مربوطه گزارش دهند.

به گفته مسئولان، تنها کارت‌های رسمی و فعال‌شده توسط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران قابلیت سوخت‌گیری دارند و هرگونه ادعا درباره روش‌های جایگزین، دستکاری سیستم یا استفاده از «کد‌های خاص»، جعلی و فاقد اعتبار است.

