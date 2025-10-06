En
مرگ یکی از دانشجویان مصدوم حادثه سرویس سرخه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از مرگ یکی دیگر از دانشجویان مصدوم حادثه سرویس دانشکده پیراپزشکی سرخه خبر داد.
مرگ یکی از دانشجویان مصدوم حادثه سرویس سرخه

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در ۱۴مهر، این گزارش می‌افزاید: با کمال تأسف و تأثر، خانم فاطمه شیرازی یکی از دانشجویان مصدوم حادثه سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه، که بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از این حادثه تلخ در بیمارستان کوثر سمنان بستری بود، علی‌رغم تلاش‌های مستمر و تخصصی انجام شده توسط کادر درمان، در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.

با احتساب این ضایعه، تعداد دانشجویان جان‌باخته در حادثه ناگوار اخیر به سه نفر رسید. بر اساس آخرین گزارش تا این ساعت، از ۱۲ مصدوم اعزامی به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، ۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شده‌اند و دو نفر در بخش عادی بستری هستند.

جامعه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده محترم آن عزیز در گذشته، برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان و خانواده بزرگ دانشگاه صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت دانشجوی فقید فاطمه شیرازی

پیام تسلیت دکتر علی رشیدی پور رئیس دانشگاه در پی درگذشت دانشجوی فقید مرحومه مغفوره شادوران فاطمه شیرازی یکی از مصدومان حادثه سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه به شرح زیر است:

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

بسمه تعالی

با قلبی آکنده از اندوه، درگذشت جانگداز یکی دیگر از دانشجویان عزیزمان را که بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از حادثه تلخ تصادف، در بیمارستان بستری بود، به اطلاع جامعه دانشگاهی و عموم مردم می‌رسانیم.

این ضایعه دردناک، بار دیگر غبار غم بر چهره خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نشاند و دل‌های ما را به اندوهی عمیق فروبرد. درگذشت این عزیز، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای همه ماست.

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، طی این روز‌های سخت، تمامی امکانات و توان تخصصی خود را برای نجات این دانشجوی عزیز و دیگر مصدومان به کار گرفته بود و تیم‌های درمانی تا آخرین لحظه، از هیچ تلاشی برای حفظ این جان ارزشمند دریغ نورزیدند، اما متأسفانه سرانجام اینگونه رقم خورد.

اینجانب، به نمایندگی از تمامی اعضای خانواده دانشگاه، این ضایعه دردناک را به خانواده محترم آن دانشجوی فقید، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد متعال برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت الهی، و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم. این حادثه تلخ، بدون شک وظیفه سنگینی بر دوش ما نهاده است و بر خود لازم می‌دانیم تا با روشن شدن ابعاد مختلف آن و برخورد با تمامی مقصران از رخ دادن چنین حوادث تلخی جلوگیری نماییم.

دانشجوی مصدوم فوت دانشگاه سمنان خدمات درمانی تصادف جاده ای
