تا مالخرها هستند دزدی هم رونق دارد

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: آن چه از خبر‌های روز گذشته پلیس برمی آید، تدابیر جدید انتظامی و قضایی است که قرار است زیست مرموزانه مالخران را با چالش جدی مواجه و راه تنفس آنان را تنگ کند. سردار قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا، روز گذشته از تدوین قانون جدید برخورد سخت با مالخران خبر داد و گفت: تمام تلاش ما این است که سرقت برای سارقان صرفه نداشته باشد.

مالخران نباشند، دزدی برای دزدان نمی‌صرفد

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفته است: مالخران یکی از ارکان اصلی تسهیل سرقت هستند. اگر مالخر وجود نداشته باشد، سرقت برای سارق صرفه نخواهد داشت. از همین رو پلیس آگاهی، مالخران را به‌طور ویژه تحت کنترل قرار داده و با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد‌های جدی و مؤثری انجام داده است.

شناسایی مالخران در اولویت

به طور قطع، شدت در برخورد‌های انتظامی و قضایی با مالخران، عرصه جولان آنان را تنگ خواهد کرد. این موضوع را پلیس هم تاکید کرده است: در تمامی پرونده‌های سرقت، پس از دستگیری سارقان، کشف اموال مسروقه و شناسایی مالخران در اولویت است. هر مالخری که با اموال مسروقه سروکار داشته باشد، با شدیدترین برخورد‌ها مواجه خواهد شد؛ از جمله پلمب محل کسب، ابطال مجوز فعالیت و حتی مجازات‌هایی سنگین‌تر از خود سارق. خوشبختانه مراجع قضایی نیز در این زمینه همکاری مطلوبی داشته‌اند و قانون تشدید مجازات مالخران در حال تکمیل است که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

هدف؛ حذف کامل مالخران

آن طور که از گفته‌های پلیس آگاهی برمی آید، تلاش‌ها برای حذف چرخه مالخری است: وضعیت کسب و کار مالخران تحت رصد ویژه است و ارتباط میان سارقان و مالخران به‌طور مداوم کنترل می‌شود. هدف ما این است که در آینده نزدیک پدیده مالخری به‌طور کامل از چرخه سرقت حذف شود.

قوانین کهنه، جرم‌های جدید.

اما توضیحات قنبری وجهی جدید هم دارد که او به عدم تناسب قوانین با جرم‌ها اشاره دارد: برخی قوانین موجود متناسب با زمان گذشته تدوین شده‌اند. به‌عنوان نمونه در دوره‌ای که قانون مقابله با کیف‌قاپی نوشته شد، موضوعی به نام موبایل وجود نداشت، اما امروز موبایل‌قاپی یکی از جرایم مهم و بعضاً خشن است؛ بنابراین بازنگری در قوانین برای تطبیق با شرایط روز ضروری است و در تعامل با دستگاه قضایی این موضوع در حال پیگیری است.

برخورد با مالخران، تاثیر مستقیم در کاهش سرقت‌ها

گزارش‌های متعدد پلیس در ادوار مختلف نشان می‌دهد، هرگاه، پتک انتظامی پلیس بیشتر بر سر مالخران فرود آمده، تعداد سرقت‌ها گاهی تا بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. آمار‌های پلیس نشان می‌دهد در مناطقی که فعالیت مالخران مختل شده است، سرقت‌ها تا ۳۰ درصد کاهش یافته‌اند.

این آمار نشان‌دهنده رابطه مستقیم میان حضور و فعالیت مالخران با میزان سرقت‌هاست. به‌گفته کارشناسان، این کاهش نشان از تأثیر بالای دستگیری مالخران در کنترل جرایم و بهبود امنیت شهری دارد. دستگیری مالخران صرفاً یک اقدام انتظامی نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری نیز دارد. وقتی پلیس با قدرت در برابر این افراد می‌ایستد، پیام روشنی به جامعه و به‌ویژه به سارقان می‌فرستد که قانون و امنیت عمومی اولویت اصلی است و هرگونه اقدام غیرقانونی بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ از سوی دیگر، افراد جامعه احساس امنیت بیشتری می‌کنند و اعتماد عمومی به پلیس نیز افزایش می‌یابد.

وقتی احساس قربانی شدن در افراد جامعه کاهش می‌یابد

بی شک، برخورد قاطع با مالخران، آثار مستقیم روانی در جامعه نیز به همراه دارد. از منظر روان‌شناختی، کاهش مالخران به این معناست که میزان کمتری از اموال مسروقه در دسترس قرار می‌گیرد و در نتیجه احتمال تجربه احساس قربانی‌شدن برای افراد جامعه کاهش می‌یابد. همچنین، سارقان به‌دلیل عدم اطمینان از فروش امن اجناس دزدیده‌شده، احتمالاً از ارتکاب به سرقت منصرف خواهند شد. مهدی پورنیا، کارشناس جرم‌شناسی، در این زمینه توضیح می‌دهد که «وقتی مالخران به‌طور مداوم دستگیر می‌شوند، سارقان نیز دچار بی‌انگیزگی می‌شوند و به‌تدریج از چرخه جرم خارج می‌شوند.»

نقش موثر مردم در کاهش جولان مالخران

همچنین همکاری میان پلیس و مردم یکی دیگر از راهبرد‌های مؤثر است. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از مالخران با معرفی و گزارش‌های مردمی شناسایی شده‌اند. پلیس به‌ویژه از افراد محلی و کسبه مناطق پرجمعیت درخواست می‌کند که هرگونه فعالیت مشکوک در فروشگاه‌ها یا مراکز خرید را گزارش دهند. این همکاری به پلیس کمک می‌کند تا شبکه‌های مالخری را سریع‌تر شناسایی کند و برخورد لازم را انجام دهد.