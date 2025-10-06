En
زلزله‌ ۳/۵‌ ریشتری در اردستان

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: زلزله‌ای به بزرگی ۳ و نیم ریشتر ساعت ۴ و ۵۶ دقیقه بامداد امروز ۱۴ مهر ماه در محدوده مابین زواره و مهاباد واقع در شهرستان اردستان به‌وقوع پیوست.
زلزله‌ ۳/۵‌ ریشتری در اردستان

منصور شیشه فروش اظهار کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۳ و نیم ریشتر ساعت ۴ و ۵۶ دقیقه بامداد امروز ۱۴ مهر ماه در محدوده مابین زواره و مهاباد واقع در شهرستان اردستان با طول جغرافیائی۵۲.۹ و عرض جغرافیایی۳۳.۸۷ و در عمق ۵ کیلومتری زمین بقوع پیوست که با بررسی بعمل آمده خوشبختانه خساراتی گزارش نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: بر اثر وقوع زلزله ۵ و سه دهم ریشتری بامداد روز جمعه مورخ ۱۱ مهر در منطقه زواره خساراتی به تعدادی از اماکن مسکونی و ابنیه تاریخی در شهر و تعدادی از روستاهای بخش وارد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: پس از اتمام فرآیند ارزیابی فنی توسط تیم های ارزیاب از اداره بنیاد مسکن و میراث فرهنگی و جمع بندی خسارات، پیگیری لازم از سازمان مدیریت بحران و صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان برای طی مراحل جبران خسارات بعمل خواهد آمد.

شیشه‌فروش یادآور شد: طی۳ روز گذشته و پس از وقوع زازله اصلی تا کنون بیش از ۱۰ پس لرزه در منطقه ثبت شده است.

