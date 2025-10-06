En
بابک زنجانی پلتفرم تلویزیون را هم خرید

از اوایل سال ۱۴۰۴، زمزمه‌هایی درباره فعالیت بابک زنجانی در نمایش خانگی به واسطه راه‌اندازی یک پلتفرم و تلویزیون اینترنتی به گوش می‌رسید و همزمان نام او در اخبار مربوط به حوزه اقتصاد نیز مطرح بود.
بابک زنجانی پلتفرم تلویزیون را هم خرید

 به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ اردیبهشت امسال،خبری مبنی بر گسترش دامنه فعالیت‌های بابک زنجانی تا نمایش خانگی منتشر شد و از تاسیس یک پلتفرم توسط هلدینگ وابسته به زنجانی خبر داد. در این خبر آمده بود: «بر اساس شنیده‌ها، پلتفرم جدیدی برای پخش آنلاین فیلم و سریال با نام «وان مدیا» در آستانه راه‌اندازی است که گفته می‌شود توسط هلدینگ وابسته به بابک زنجانی پایه‌گذاری شده است.این پلتفرم هنوز به‌صورت رسمی معرفی نشده، اما منابع مطلع از نهایی شدن مراحل فنی و ثبت برند آن خبر می‌دهند. هدف از راه‌اندازی این مجموعه، ورود به بازار پلتفرم‌های نمایش خانگی (VOD) است.»

راه‌اندازی یک پلتفرم اقتصادی؟

چند روز بعد گفته شد بابک زنجانی قرار است با راه‌اندازی یک تلویزیون اینترنتی در حوزه بازار و رمزارز، در نمایش خانگی فعالیت کند. فرهیختگان با اشاره به وجود بخشی به نام «رسانه» در سایت هلدینگ وان نوشت که یکی از فعالیت‌های این بخش مربوط به یک تلویزیون اینترنتی با نام «لحظه» خواهد بود. فرهیختگان درباره جزئیات این پلتفرم نیز نوشت: «هلدینگ وان قرار است یک چیزی شبیه به تلویزیون اینترنتی در حوزه بازار داشته باشد و یکی از برنامه‌های این تلویزیون در حوزه رمزارزهاست؛ برنامه‌ای با نام صبحانه با بیت بانک.»

سرمایه‌گذاری در پلتفرم ناکام

پس از انتشار این اخبار غیررسمی، حالا گفته می‌شود که فعالیت بابک زنجانی در حوزه نمایش خانگی قرار است با پلتفرم نماوا آغاز شود! رسانه لانگ‌شات دیروز خبری درباره بازگشت زنجانی منتشر کرد و نوشت: «براساس شنیده‌ها بابک زنجانی به جای تاسیس یک پلتفرم جدید در شبکه نمایش خانگی، تصمیم به سرمایه‌گذاری در پلتفرم نماوا گرفته است تا شاید نماوا به روزهای اوج خود بازگردد و سهم بازار از دست رفته خود را جبران کند.» پلتفرم نماوا اخیرا چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت تولیداتش، کارنامه موفقی نداشته است و انتشار سریال‌های ناتمام مانند «جنگل آسفالت» و «ازازیل» نیز وضعیت این پلتفرم را پیچیده‌تر کرد، در نتیجه کار رقبا برای جذب مخاطب هموارتر شد.

نگرانی‌ها نسبت به بازگشت بابک


بابک زنجانی سال‌های ۹۱ و ۹۲، با سرمایه‌گذاری خود فیلم‌هایی مانند «هیچ‌کجا هیچ‌کس» ساخته ابراهیم شیبانی، «نقش نگار» ساخته علی عطشانی و «سیزده» اثر هومن سیدی را تولید کرد. سال ۹۲ با دستگیری زنجانی به دلیل جرایم مالی، حاشیه‌ها و جنجال‌هایی نسبت به فعالیت او در سینما به راه افتاد و عوامل این فیلم‌ها نیز مورد انتقاد قرار گرفتند. اکنون پس از گذشت سال‌ها، تغییر حکم اعدام به حبس، سپری شدن دوران حبس و از سر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی، او دوباره به عرصه هنر و رسانه، مشخصا نمایش خانگی بازگشته است. بازگشتی که البته نگرانی‌ها و اما و اگرهایی را به همراه دارد. ورود یک فعال اقتصادی با حاشیه های جنجالی مالی به حوزه نمایش خانگی و سرویس‌های VOD، چگونگی رقابت با دیگر رقبا در بازار پلتفرم‌ها را مبهم خواهد کرد. 

همچنین موضوعاتی مانند احتمال شفاف نبودن منابع مالی برای تولید آثار و شیوه تامین سرمایه، تمرکز بر کسب سود و غلبه مسائل مالی بر کیفیت آثار نیز نگرانی‌های جدی را به وجود می‌آورد. در این شرایط ضرورت نظارت بر فعالیت پلتفرم و شفافیت مالی، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. باید دید سرانجام تغییرات مدیریتی با ورود بابک زنجانی به پلتفرم نماوا به وقوع می‌پیوندد و این اتفاق با چه ساز و کاری رخ خواهد داد. 

بابک زنجانی پلتفرم تلویزیون خبر فوری نمایش خانگی فساد اقتصادی رانت اختلاس
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
