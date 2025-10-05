به گزارش تابناک، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از برنامههایی برای جایگزینی سیستم GPS آمریکایی با سامانه بیدو (BeiDou) چین و همچنین طراحی یک منظومه مسیریابی بومی در سالهای آینده خبر داده است. اما کارشناسان حوزه نقشهبرداری، هوافضا، نرمافزار و فعالان حوزه پهپادی هشدار میدهند که این اقدام میتواند بسیار هزینهبر باشد و فعالیت در حوزههای زیرساختی و اجرایی کشور را برای مدتی با اختلال مواجه سازد.
مهدی جاگیروند، کارشناس نقشهبرداری، براین باور است که این تغییر در کوتاهمدت میتواند چرخه نقشهبرداری تخصصی و پروژههای عمرانی کشور را مختل کند. او تاکید میکند که تجهیزات حیاتی و پهپادها به سادگی قابل تطبیق با بیدو نیستند و اتکای صرف به سامانه چینی، در حال حاضر فاقد دقت لازم برای کارهای مهندسی دقیق است.
او در پاسخ به این پرسش که به طور خلاصه، سیستم موقعیتیابی ماهوارهای چه کاربردهای حیاتی برای ما دارد، گفت:« در حوزه عمومی و ناوبری شهری، این سیستم مورد استفاده عموم مردم برای تاکسیهای اینترنتی، مسیریابها و کاربردهای تفریحی مثل کوهنوردی و طبیعتگردی قرار میگیرد و در حوزه عمرانی و تخصصی (با دقت بالا) که این حوزه مهمتر است، این سیستم برای نقشهبرداری، پروژههای زیرساختی (راه، آب، برق، گاز)، ثبت اسناد و املاک، و کاربرد در معادن و ساخت سازههای عمرانی، استفاده میشود. امروزه در این بخش، کار بدون سامانههای تعیین موقعیت ماهوارهای عملاً متوقف میشود.»
این کارشناس نقشهبرداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا همه تجهیزات موجود، فقط از GPS استفاده میکنند، گفت:«خیر. تجهیزات تخصصی نقشهبرداری (مانند دستگاههای ایستگاهی یا همان GNSSهای چند فرکانسی) معمولاً قابلیت دریافت سیگنال از مجموعهای از سامانهها را دارند که شامل GPS (آمریکا)، گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) میشود. قابلیت دریافت هر کدام از این سامانهها بستگی به نوع برد اصلی دستگاه و سال ساخت آن دارد.»
پهپادهای نقشهبرداری ایران بدون GPS قادر به پرواز نیستند
جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان به سادگی سامانه GPS را حذف کرد و فقط به سامانههای جایگزین (مانند بیدو) متکی شد، گفت:«خیر، این کار به سادگی امکانپذیر نیست. بسیاری از پرندههای رایج و پرکاربرد در ایران که برای نقشهبرداری هوایی استفاده میشوند (مانند سریهای فانتوم یا مویک)، برد دریافتکننده امواج ماهوارهایشان به طور عمده متکی به GPS و گلوناس است. این پرندهها با بیدو کاری ندارند و اگر در سامانههای متکی آنها اختلال ایجاد شود، پروازشان مختل شده و خطر سقوط یا آسیبدیدگی (Crash) افزایش مییابد.»
اتکای صرف به بیدو در زمان اختلال GPS نتیجهبخش نبود
او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تجربه عملی شما در زمان فعال شدن پارازیتها و اختلالات، چه چیزی را نشان داد، گفت:«زمانی که دستگاههای ایجادکننده نویز (جمر) فعال شدند و روی فرکانسهای GPS اختلال ایجاد کردند، ما به صورت دستی و نرمافزاری تلاش کردیم تا فقط به سامانههای دیگر مثل بیدو یا گالیله متکی شویم. در عمل دیدیم که با حذف کامل سرویسدهی GPS، دستگاهها قادر به ادامه کاربری عمومی نبودند و برای کارهای دقیق عملاً از کار میافتادند. اتکای صرف به بیدو نتیجهبخش نبود.»
سامانه بیدو هنوز برای نقشهبرداری دقیق قابل اعتماد نیست
این کارشناس نقشهبرداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه بیدو در حال حاضر از نظر فنی، جایگزین مناسبی برای کارهای دقیق نقشهبرداری است، گفت:«خیر. در کارهای دقیق اجرایی، بهخصوص در برداشتهای استاتیک، بیدو در حال حاضر دارای نقایص و ضعفهایی است. این سامانه با وجود تلاش برای اصلاح، هنوز در مقایسه با سامانههای قدیمیتر، در دادههای دریافتی شامل اختلال و خطاهایی (Drift) است که به ما اجازه نمیدهد اتکای کاملی برای تعیین موقعیتهای تخصصی و دقیق به آن داشته باشیم.»
حذف GPS، چرخه نقشهبرداری تخصصی کشور را مختل میکند
جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که مهاجرت اجباری به بیدو چه هزینههایی را بر بخش اجرایی تحمیل میکند، گفت:«حذف GPS و جایگزینی با بیدو، یک هزینه سختافزاری و نرمافزاری بسیار سنگین را بر دوش کاربران (مهندسان، شرکتها و پیمانکاران) میگذارد. ما برای رسیدن به نقطهای که همه زیرساختها و تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری کاربران بهروزرسانی شود، زمان و هزینه زیادی نیاز داریم. در مجموع، با حذف GPS به دستاورد خاصی نخواهیم رسید و فقط آسیب خواهیم دید.»
او در آخر و در پاسخ به این پرسش که پیامد حذف GPS برای چرخه نقشهبرداری تخصصی کشور چیست، گفت:«با حذف GPS، چرخه نقشهبرداری تخصصی کشور کاملاً مختل خواهد شد. شاید بتوان کارهای عمومی و تعیین موقعیتهای بسیار کلی را انجام داد، اما انجام کارهای دقیق عمرانی که نیاز به دقت بالا دارند، فعلا امکانپذیر نخواهد بود.»
در ادامه فهرستی از برندهای و گوشیهایی که از سیستم بیدو پشتیبانی میکنند، تهیه شده است:
گوشیهای آیفون از مدل آیفون ۱۳ (عرضه شده در سپتامبر ۲۰۲۱) و مدلهای پس از آن از سیستم بیدو پشتیبانی میکنند. پیش از این، عدم پشتیبانی از بیدو یکی از مواردی بود که کاربران چینی آیفون درباره آن شکایت داشتند.
شیائومی: این شرکت چینی یکی از اولین برندهایی بود که پشتیبانی از بیدو را در گوشیهای خود فعال کرد؛ به طوری که مدلهایی مانند Mi 4 (در آگوست ۲۰۱۴) از این سیستم استفاده میکردند.
سامسونگ: گوشیهای سامسونگ نیز برای مدت طولانی از بیدو پشتیبانی میکنند. اولین مدل شناخته شده Samsung Galaxy Note 4 (عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۴) بود.
سونی: مدل Xperia Z3 سونی نیز در همان زمان (اکتبر ۲۰۱۴) پشتیبانی از بیدو را آغاز کرد.
هواوی: هواوی از بزرگترین حامیان بیدو است و بخش عمدهای از گوشیهای هوشمند این شرکت از بیدو پشتیبانی میکنند. بر اساس آمار، تا سال ۲۰۲۱، ۹۴.۵ درصد از گوشیهای هوشمند ساخت چین که به بازار عرضه شدهاند، از کاربردهای بیدو پشتیبانی میکردند.
گوگل: گوشیهای پیکسل جدید (مانند Pixel 9 Pro و Pixel 9a) نیز از بیدو برای خدمات موقعیتیابی استفاده میکنند.