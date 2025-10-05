En
فعالیت ادارات البرز در روزهای پنجشنبه تعیین تکلیف شد

استاندار البرز اعلام کرد: به منظور ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، کاهش آلاینده‌های جوی و صیانت از سلامت عمومی، از روز پنجشنبه هفدهم مهرماه، فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی شامگاه یکشنبه ۱۳ مهرماه اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و در راستای تحقق راهبردهای کلان در حوزه مدیریت هوشمند مصرف انرژی و بهبود وضعیت زیست‌محیطی، تصمیم بر آن شد که روزهای پنجشنبه در استان البرز به‌صورت دورکاری اعلام شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش ترددهای درون‌شهری، کاهش مصرف انرژی، کنترل آلودگی هوا به‌ویژه در فصل سرد و حمایت از سلامت خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان شاغل و فرزندان آنان اتخاذ شده است.

استاندار البرز با اشاره به رعایت ضوابط قانونی ساعات کاری گفت: برابر قانون، ساعات کاری کارمندان دولت باید در طول هفته ۴۴ ساعت باشد.

عبداللهی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح موظف‌اند در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری فعالیت کنند. این طرح شامل دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و عملیاتی نظیر اورژانس‌ها، مراکز درمانی، امداد جاده‌ای، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، نیروهای نظامی و انتظامی نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای بانک‌ها نیز شیفت‌بندی ویژه‌ای در نظر گرفته شده و قوه قضاییه نیز به‌زودی تصمیم جداگانه خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد.

استاندار البرز در پایان با اشاره به امکان بازنگری در این تصمیم گفت: این طرح تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد و در صورت نیاز، با هماهنگی دولت و ارزیابی‌های جدید، تصمیمات تکمیلی اعلام می‌شود.

استان البرز استانداری ادارات پنجشنبه ها تعطیلی دورکاری تعطیلی پنجشنبه ها خبر فوری
