به گزارش تابناک، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند، دقایقی پیش یک انفجار شدید در منطقه هتل‌ها در شهر ایلات، واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی، به وقوع پیوست.

همچنین در پی نفوذ یک پهپاد ناشناس به حریم هوایی شهر ایلات، فرود یک هواپیمای صهیونیستی در فرودگاه این شهر متوقف و مختل شده است.

آژیر خطر رخنه پهپادی در ایلات به صدا درآمد



در همین حال، به گزارش قدس الاخباریه، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات فلسطین اشغالی خبر دادند.

صدای آژیر خطر به دنبال رخنه پهپادی شنیده می شود.

این منابع از فعال شدن سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی خبر دادند.