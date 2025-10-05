En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انفجار شدید در منطقه هتل‌ها در ایلات

رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر رخنه پهپادی در ایلات فلسطین اشغالی خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۴۷
| |
595 بازدید
انفجار شدید در منطقه هتل‌ها در ایلات

به گزارش تابناک، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند، دقایقی پیش یک انفجار شدید در منطقه هتل‌ها در شهر ایلات، واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی، به وقوع پیوست.

همچنین در پی نفوذ یک پهپاد ناشناس به حریم هوایی شهر ایلات، فرود یک هواپیمای صهیونیستی در فرودگاه این شهر متوقف و مختل شده است.

آژیر خطر رخنه پهپادی در ایلات به صدا درآمد

در همین حال، به گزارش قدس الاخباریه، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات فلسطین اشغالی خبر دادند.

صدای آژیر خطر به دنبال رخنه پهپادی شنیده می شود.

این منابع از فعال شدن سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل ایلات حمله پهپاد حمله پهپادی انفجار خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس: توافق کردیم تا سلاح‌ها را تحویل دهیم
حمله پهپادی مقاومت عراق به بندر ایلات
مقاومت اسلامی عراق «ایلات» را هدف قرار داد
حمله پهپادی یمن به سرزمین‌های اشغالی
حمله پهپادی یمن به ۲ هدف در سرزمین‌های اشغالی
لحظه اصابت پهپاد به ایلات؛ ضرب‌شست مهم یمنی‌ها
بیانیه مقاومت عراق درباره حمله پهپادی به ایلات اشغالی
حمله پهپادی از عراق به تأسیسات شیمیایی در حیفا
شاهکار نیروهای مسلح یمن در حمله به اراضی اشغالی
واکنش وزیر دفاع به ادعای آمریکا درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی+ فیلم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۰۲ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aeh
tabnak.ir/005aeh