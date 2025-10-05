۱۳/مهر/۱۴۰۴
Sunday 05 October 2025
۲۰:۱۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
حوادث
تعداد بازدید : 102
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2124946" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1332543/2124946?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۳۲۵۴۳
کد خبر:۱۳۳۲۵۴۳
426
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۸:۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
05 October 2025
نبض خبر
تصاویر له شدن پراید زیر چرخهای کامیون
تصادف مینیبوس با کامیون در جاده دماوند به فیروزکوه سانحه 19 مصدوم برجا گذاشت و در این میان تصاویر یک پراید جلب توجه کرد که زیر کامیون له شد.
https://www.tabnak.ir/005aed
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
نبض خبر
تصادف کامیون با پراید
تصادف مینی بوس
ویدیو
تصادف پراید
فیلم
تصادف پراید با کامیون
سوانح رانندگی
اخبار مرتبط
نصف شدن پژو 207 بعد از تصادف با تیر چراغبرق!
تصاویر سقوط تریلی از پل 10 متری در اصفهان
لحظه تصادف مرگبار اتوبوس زائران کربلا
لحظه زیر گرفتن مردم در یک رستوران در کرج
لحظه تخریب دیوار مخابرات آمل با لندکروز!
لحظات تصادف عجیب با اشتباه عجیبتر راننده زن
تصاویر تصادف زنجیرهای مرگبار جاده ساوه
لحظه له شدن یک مرد زیر چرخهای تریلی
لحظه تصادف مرگبار و فوت یک امام جمعه
نجات معجزهآسای خانواده رهگذر از تصادف
تصادف زنجیرهای مرگبار تریلی و خودروهای سواری
نجات معجزه آسای موتورسوار از زیر تریلی!
فاجعه تازهای که در محصول ایران خودرو رقم خورد
بریدن درخت توسط خودرویی که پرواز کرد!
لحظه زیر گرفتن عابر پیاده توسط راننده پراید
لحظات تصادف مرگبار آفرود کویر شهداد
لحظه در رفتن لاستیک تریلی در جاده
چپ کردن پژو 206 با 5 کیلومتر سرعت!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای رپرهای لات پس از دستگیری
ویدیوهای رپرهای لات که پس از قدرتنمایی دستگیر شدند را میبینید.
تصاویر له شدن پراید زیر چرخهای کامیون
تصادف مینیبوس با کامیون در جاده دماوند به فیروزکوه سانحه 19 مصدوم برجا...
لحظه انفجار هولناک پمپ بنزین در اربیل
ویدیویی از لحظه اولیه از انفجار هولناک یک پمپ بنزین در اربیل کردستان...
اجرای عملیات ایران علیه اسرائیل با وجود لو رفتن
ماجرای لو رفتن عملیات وعده صادق 2 و دستور شهید سرلشکر حسین سلامی فرمانده...
تصاویر پرواز جنگندههای اف 35 در ساحل ونزوئلا
ژنرال ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا، روز پنجشنبه گفت که حداقل پنج...
دستکاری ماهرانه پلاک خودرو برای فرار از قانون
در جریان کنترل نامحسوس پلیس راهور، خودرویی با پلاک دستکاریشده شناسایی و...
لحظه ترکیدن سرباز اسرائیل حین صاف کردن غزه
یک راننده بولدوزر ارتش رژیم اسرائیل حین تخریب خانههای مردم غزه و صاف...
لحظات به رگبار بستن خودروی پلیس
شش تروریست تجزیهطلب که در اقدام تروریستی کور چهار نیروی مدافع امنیت را...
تصاوير لاشه سوخته هلی کوپتر هلال احمر
اولين تصاوير از لاشه سوخته هلی کوپتر هلال احمر پس از سقوط در اشترانکوه...
لحظات سرقت طلافروشی توسط دختر و پسر 21ساله
تصاویری هولناک از لحظه سرقت طلافروشی توسط دختر و پسر جوان و روایت ناظران...
تصاویر سقوط مرگبار اتوبوس در جاده دماوند- فیروزکوه
ساعت 07:45 امروز جمعه یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند به فیروزکوه، حوالی...
تصاویر هلی کوپتر هلال احمر که در لرستان سقوط کرد
تصاویری از هلی کوپتر حادثه دیده هلال احمر در اشترانکوه لرستان لحظاتی قبل...
لحظه حمله اسرائیل به لانچر موشک ایران
صداوسیما در گزارشی از درون شهر موشکی با انتشار بخشی از تصاویری که...
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
تصاویری از لحظات حمله جنگندههای رژیم اسرائیل و بمباران یکی از شهرهای...
اعترافات سارقی که به شیوه گرگها دزدی میکرد!
سارقی که قبلاً چوپان بوده، میگوید به شیوه گرگهایی که به گله میزنند،...
تصاویر کارگاه مخوف تولید و توزیع مواد مخدر
تصاویر درون کارگاه مخوف تولید و توزیع مواد مخدر که توسط پلیس کشف شده را...
لحظه وقوع زلزله را ببینید
پس از وقوع زلزله 5.3 ریشتری با مرکزیت زواره در اردستان اصفهان، چندین پس...
لحظه دستگیری گرتا تونبرگ توسط نیروهای اسرائیلی
نیروهای ویژه رژیم اسرائیل، گرتا تونبرگ، فعال سوئدی حامی فلسطین و همراهان...
لحظات توقیف نفتکش روسی توسط نیروهای ویژه فرانسه
یک تیم نیروهای ویژه فرانسه نفتکش روسی را در نزدیکی ساحل فرانسه متوقف...
تصاویر کشتار وسیع در مراکش + 18
در پی برگزاری تظاهرات در یازده شهر مراکش و تیراندازی مستقیم به مردم، سطح...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق