دادگاه علنی رسیدگی به پرونده موبایل موسوی برگزار شد

به گزارش تابناک به نقل از میزان، دادگاه رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با ۴هزار و ۸۹۲ شاکی به اتهام کلاهبرداری در۵۶ هزار صفحه به ریاست قاضی ذوقی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان برگزار شد.

ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.

در این جلسه تعدادی از شکات و وکلای آنها اظهارات خود را بیان کردند.

نماینده دادستان نیز کیفرخواست صادره را قرائت کرد و ۲ متهم پرونده نیز دفاعیات خود را بیان کردند.

به گفته ذوقی قاضی ویژه پرونده، متهم دارای اموال متعددی است که شناسایی شده‌اند.

موبایل موسوی با مدیریت یک زن و همکاری همسرش در آمل تأسیس شد و با برگزاری جشنواره‌های فروش، تبلیغات بسطیار گوشی‌های تلفن همراه را با قیمت‌های بسیار پایین و غیر واقعی با مانور تبلیغاتی عرضه می‌کرد که موجب فریب مردم در سراسر کشور شد و بیش از ۴ هزار نفر از سراسر کشور با وعده فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار متضرر شدند.