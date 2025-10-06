En
ملکه الیزابت چه می‌خورد؟

ملکه الیزابت دوم در انتخاب غذاهای روزانه‌اش، تعادل، سادگی و سلامت را در اولویت قرار می‌داد. از میان‌وعده‌ی شکلاتی تا وعده‌های اصلی سبک، رژیم غذایی او الگویی‌ست برای تغذیه‌ی متعادل، کلاسیک و قابل‌دسترس.
ملکه الیزابت چه می‌خورد؟

به گزارش تابناک؛ ملکه الیزابت دوم (۱۹۲۶–۲۰۲۲)، نماد ثبات و سنت در تاریخ بریتانیا بود. او نه‌تنها طولانی‌ترین دوره سلطنت را تجربه کرد، بلکه سبک زندگی منظم، تغذیه‌ای دقیق و سلیقه‌ای کلاسیک در انتخاب خوراکی‌ها داشت. طبق گفته‌ی Darren McGrady، سرآشپز سابق کاخ باکینگهام، ملکه به غذا‌های ساده، سبک و مغذی علاقه‌مند بود—از جمله بیسکویت شکلاتی سلطنتی و ماهی کبابی با سبزیجات.

بیسکویت شکلاتی سلطنتی - میان‌وعده‌ی موردعلاقه

این خوراکی از ترکیب بیسکویت‌های خردشده، شکلات تلخ ذوب‌شده، کره و گاهی مغز‌ها تهیه می‌شد. ملکه ترجیح می‌داد آن را همراه چای عصرانه میل کند و حتی در سفر‌های رسمی، این کیک همیشه همراهش بود.

فواید تغذیه‌ای:

- شکلات تلخ: سرشار از آنتی‌اکسیدان، مفید برای قلب و خلق‌وخو

- بیسکویت سبوس‌دار: منبع فیبر و انرژی

- مغزها: چربی‌های سالم و ویتامین E

- کره: طعم‌دهنده طبیعی، قابل‌مصرف در حد متعادل

غذا‌های اصلی موردعلاقه ملکه

۱. ماهی کبابی با سبزیجات بخارپز

ملکه اغلب ماهی سفید یا سالمون را با سبزیجاتی مثل کدو، هویج، لوبیا سبز و سیب‌زمینی بخارپز مصرف می‌کرد. این وعده سبک، کم‌چرب و سرشار از پروتئین بود.

فواید تغذیه‌ای:

- ماهی: امگا-۳، پروتئین با کیفیت بالا، ویتامین D

- سبزیجات: فیبر، آنتی‌اکسیدان، ویتامین‌های C و K

- بخارپز بودن: حفظ مواد مغذی بدون افزودن چربی

۲. مرغ گریل‌شده با سالاد ساده

در وعده‌های ناهار یا شام، مرغ بدون پوست گریل‌شده همراه سالاد سبز و روغن زیتون سرو می‌شد.

فواید تغذیه‌ای:

- مرغ: پروتئین کم‌چرب، مناسب برای حفظ توده عضلانی

- سالاد: هیدراتاسیون، فیبر، ویتامین‌ها

- روغن زیتون: چربی سالم، ضدالتهاب

