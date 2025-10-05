طالبان دستور تخلیه اطراف پایگاه بگرام را صادر کرد

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ منابع محلی در ولایت پروان افغانستان به خبرگزاری جمهور این کشور گفته اند که طالبان به خانواده های سکن در اطراف پایگاه هوایی بگرام دستور داده تا ظرف مدت یکماه خانههای خود را تخلیه و به مکانی دیگر نقل مکان کنند. این دستور پس از جدی شدن احتمال حمله نظامی آمریکا برای بازپس گیری پایگاه بگرام « و در معرض خطر بودن خانوادهها» صادر شده است.
بنا به این گزارش؛ منابع افغان تأکید دارند که طالبان هیچگونه جبران خسارت یا امتیازی برای خانوادههایی که ناچار به ترک خانههایشان هستند، در نظر نگرفته و تنها بر خروج سریع آنان اصرار دارند.
برخی منابع نیز از احتمال توافق طالبان با آمریکا بر سر استقرار مجدد نیروهای نظامی ایالات متحده در پایگاه بگرام خبر می دهند.
اگرچه ایالات متحده اکنون افغانستان را ترک کرده است، اما ارزش بگرام با افزایش نفوذ چین در منطقه، افزایش یافته است. به گفته یک فرمانده آمریکایی "با تغییر اولویتها و اینکه ایالات متحده، چین را به عنوان تهدید شماره یک در نظر گرفت، این پایگاه ظاهرا بار دیگر مهم شده است، عمدتا به دلیل نزدیکی به چین و اهمیت آن."
نداف کرمانی
ترامپ نیز چین را دلیل اصلی تمایل به بازپسگیری کنترل پایگاه بگرام دانسته و چندی پیش در لندن گفت که این پایگاه "یک ساعت با جایی که [چین] سلاحهای هستهای خود را میسازد فاصله دارد.".
با این همه، برخی منابع افغان گفتهاند که شماری از جنگجویان طالبان که از ولایتهای مشرق و جنوب به بگرام منتقل شده بودند، در روزهای اخیر خانوادههایشان را از این ولایت بیرون برده اند.
منابع افغانستانی هفته پیش اعلام کردند رهبر طالبان مسئولان ارشد را برای گفتوگو درباره پایگاه هوایی بگرام به قندهار فراخواند.
«هبتالله آخندزاده» رهبر طالبان 4 مهر مسئولان ارشد را برای گفتوگو درباره پایگاه هوایی بگرام به قندهار فراخواند. قرار است این نشست در روزهای آینده برگزار شود و رهبر طالبان به شکل ویژه درخواست کرده تا رهبران ارشد این گروه در این نشست حضور داشته باشند.
در کنار این تحولات، صبح امروز رسانه های افغانستان از مشاهده پرواز هواپیماهای شناسایی و جاسوسی آمریکا در آسمان ولایتهای شمالی، بامیان، بغلان و پروان خبر دادند — موضوعی که نگرانیها از احتمال تحرکات نظامی جدید را افزایش داده است.
همزمان، تراویس میلز، از اعضای نیروهای ویژهی امریکا (SSG)، در یادداشتی اعلام کرده که نیروهای امریکایی تجهیزات خود را آماده ساخته و در خیمههای موقتی در انتظار دستور اعزام به افغانستان هستند. او نوشته است که «خشابها پر شده و سلاحها برای استفاده در وضعیتهای احتمالی آمادهاند».
از سوی دیگر، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، ویدیویی را در شبکهی اجتماعی اکس منتشر کرده که در آن گروهی از افراد طالبان ترانهای با شعار «بار دیگر انتحاری میکنیم» سر دادهاند. در این ترانه از «جهاد مجدد»، «تجاوز احتمالی» و نام جلالالدین حقانی یاد شده است.
جلالالدین حقانی (۱۹۳۹ – ۲۰۱۴) جنگسالار افغان و از فرماندهان طالبان بود که رهبری شبکهٔ حقّانی را بر عهده داشت. از حقانی به عنوان دومین شخصیت مهم طالبان پس از ملا عمر یاد میشد و گفته میشود مبتکر تاکتیک بمبگذاریهای انتحاری (استشهادی) در افغانستان بوده است.
گفتنی است که بحثها پیرامون بازگشت احتمالی نیروهای امریکایی و بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام پس از اظهارات دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بار دیگر به محور گفتوگوهای سیاسی و امنیتی در رسانه های منطقه و افغانستان تبدیل شده است.