En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزییات شکنجه «گرتا تونبرگ» توسط نیروهای اسرائیلی

روزنامه گاردین فاش کرد که گرتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط‌زیست سوئدی، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در جریان مشارکتش در «ناوگان الصمود» حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه، با بدرفتاری و شکنجه روحی و جسمی مواجه شده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۲۸
| |
828 بازدید
جزییات شکنجه «گرتا تونبرگ» توسط نیروهای اسرائیلی

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛  تونبرگ در تماس با مقامات سوئدی اعلام کرده که در بازداشتگاه "اسرائیل" تحت شرایط بسیار سخت قرار گرفته و در سلولی مملو از حشرات موذی نگهداری شده، در حالی که از آب و غذای کافی محروم بوده است. او همچنین از بروز مشکلات جسمی از جمله ضایعات پوستی خبر داده که به احتمال زیاد ناشی از آلودگی محل بازداشت است.

گزارش‌های وزارت خارجه سوئد که گاردین به آن دست یافته، نشان می‌دهد تونبرگ از رفتار خشن و تحقیرآمیز نگهبانان اسرائیلی سخن گفته و تأکید کرده است که مجبور شده برای ساعت‌ها روی سطوح سخت بنشیند.

بر اساس شهادت برخی آزادشدگان ناوگان، نیرو‌های اسرائیلی تونبرگ را وادار کرده‌اند در برابر دوربین‌ها پرچم‌هایی را در دست بگیرد. به گفته دو شاهد عینی، حتی او را به اجبار در پارچه‌ای با پرچم "اسرائیل" پیچیده و مانند غنیمت به نمایش گذاشته‌اند.

یکی از فعالان ترک حاضر در ناوگان به اسم «ارسن چیلیک»، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها تصریح کرد: «آن‌ها تونبرگ را جلوی چشمان ما با موهایش کشیدند، کتک زدند و وادارش کردند پرچم "اسرائیل" را ببوسد. رفتاری که می‌خواستند به‌عنوان هشداری برای دیگران باشد.»

«لورنتزو داگوستینو» روزنامه‌نگار ایتالیایی و از همراهان ناوگان الصمود نیز پس از بازگشت به استانبول گفت: «او را در پرچم "اسرائیل" پیچیده بودند و مانند یک جایزه به نمایش گذاشتند. صحنه‌ای که همه شاهدان را در بهت و خشم فرو برد.»

گرتا تونبرگ در کنار ۴۳۷ فعال، نماینده پارلمانی و وکیل از کشور‌های مختلف، در «ناوگان جهانی الصمود» حضور داشت؛ کاروانی متشکل از بیش از ۴۰ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه که هدف آن شکستن محاصره ۱۶ ساله دریایی "اسرائیل" علیه نوار غزه بود.

تونبرگ پیش‌تر نیز پس از توقیف کشتی «مادلین» که به‌عنوان اولین ناوگان دریایی برای کمک‌رسانی به غزه حرکت کرده بود، توسط نیرو‌های اسرائیلی بازداشت و از اراضی اشغالی اخراج شده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گرتا تونبرگ مقامات سوئدی بازداشتگاه اسرائیل
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحظه دستگیری گرتا تونبرگ توسط نیروهای اسرائیلی
دستگیری گرتا تونبرگ توسط کماندوهای اسرائیلی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۰۲ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aeO
tabnak.ir/005aeO