جزییات شکنجه «گرتا تونبرگ» توسط نیروهای اسرائیلی

روزنامه گاردین فاش کرد که گرتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط‌زیست سوئدی، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در جریان مشارکتش در «ناوگان الصمود» حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه، با بدرفتاری و شکنجه روحی و جسمی مواجه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ تونبرگ در تماس با مقامات سوئدی اعلام کرده که در بازداشتگاه "اسرائیل" تحت شرایط بسیار سخت قرار گرفته و در سلولی مملو از حشرات موذی نگهداری شده، در حالی که از آب و غذای کافی محروم بوده است. او همچنین از بروز مشکلات جسمی از جمله ضایعات پوستی خبر داده که به احتمال زیاد ناشی از آلودگی محل بازداشت است.

گزارش‌های وزارت خارجه سوئد که گاردین به آن دست یافته، نشان می‌دهد تونبرگ از رفتار خشن و تحقیرآمیز نگهبانان اسرائیلی سخن گفته و تأکید کرده است که مجبور شده برای ساعت‌ها روی سطوح سخت بنشیند.

بر اساس شهادت برخی آزادشدگان ناوگان، نیرو‌های اسرائیلی تونبرگ را وادار کرده‌اند در برابر دوربین‌ها پرچم‌هایی را در دست بگیرد. به گفته دو شاهد عینی، حتی او را به اجبار در پارچه‌ای با پرچم "اسرائیل" پیچیده و مانند غنیمت به نمایش گذاشته‌اند.

یکی از فعالان ترک حاضر در ناوگان به اسم «ارسن چیلیک»، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها تصریح کرد: «آن‌ها تونبرگ را جلوی چشمان ما با موهایش کشیدند، کتک زدند و وادارش کردند پرچم "اسرائیل" را ببوسد. رفتاری که می‌خواستند به‌عنوان هشداری برای دیگران باشد.»

«لورنتزو داگوستینو» روزنامه‌نگار ایتالیایی و از همراهان ناوگان الصمود نیز پس از بازگشت به استانبول گفت: «او را در پرچم "اسرائیل" پیچیده بودند و مانند یک جایزه به نمایش گذاشتند. صحنه‌ای که همه شاهدان را در بهت و خشم فرو برد.»

گرتا تونبرگ در کنار ۴۳۷ فعال، نماینده پارلمانی و وکیل از کشور‌های مختلف، در «ناوگان جهانی الصمود» حضور داشت؛ کاروانی متشکل از بیش از ۴۰ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه که هدف آن شکستن محاصره ۱۶ ساله دریایی "اسرائیل" علیه نوار غزه بود.

تونبرگ پیش‌تر نیز پس از توقیف کشتی «مادلین» که به‌عنوان اولین ناوگان دریایی برای کمک‌رسانی به غزه حرکت کرده بود، توسط نیرو‌های اسرائیلی بازداشت و از اراضی اشغالی اخراج شده بود.