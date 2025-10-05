En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حماس، مقاوم در میدان و دیپلماسی

محسن پاک آئین
کد خبر: ۱۳۳۲۵۲۵
| |
474 بازدید

پاسخ هوشمندانه و سیاستمدارانه حماس به طرح ترامپ نشان داد که این جنبش، در کنار جنگندگی در میدان به سطح بالایی از بلوغ در سیاست رسیده است.

مفاد اصلی طرح بیست ماده‌ای ترامپ بر اجرای آتش‌بس، آزادی همه اسرا، خلع‌سلاح حماس و خروج تدریجی اسرائیل از غزه تاکید دارد و به دنبال تامین اصلی‌ترین خواسته رژیم صهیونیستی یعنی خلع‌سلاح حماس است. در این طرح، موضوع خروج اسرائیل از غزه نیز به صورت مرحله‌ای و تدریجی بیان شده در حالی که هیچ تضمینی برای همین خروج تدریجی نیز پیش بینی نشده است.

اما پاسخ حماس به طرح پیشنهادی ترامپ هوشمندانه و در جهت تامین منافع مقاومت و حفظ وحدت گروه‌های فلسطینی بود. حماس موافقت خود را با آتش‌بس، آزادی اسرا و خروج همزمان نیرو‌های رژیم صهیونیستی از غزه اعلام کرد ولی موضوع خلع سلاح نیرو‌های نظامی و مدیریت آینده غزه را به مشورت میان گروه‌های فلسطینی موکول کرد.

در عین حال افراد و رسانه‌های نزدیک به این جنبش نیز اعلام کردند حماس یک نهضت آزادی‌بخش است و سلاح‌های خود را برای آزادی حفظ می‌کند، اما اگر دولتی در فلسطین تشکیل شود، سلاح را به آن دولت تحویل خواهد داد. این موضع مبتنی بر مسکوت گذاشتن تعدادی از بند‌های بیست‌گانهٔ طرح ترامپ، کاملاً منطقی و در جهت وحدت فلسطین بود و نشان از پختگی سیاسی رهبران حماس داشت.

بنابر اعلام دولت مصر، قرار است از صبح دوشنبه ۱۴ مهر در منطقهٔ شرم‌الشیخ، مذاکرات میان اسرائیل و حماس با حضور هیئت ارشد آمریکایی آغاز شود. آمریکا و اتحادیه اروپا، جنبش حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند و رژیم صهیونیستی نیز کمر به نابودی این جنبش بسته بود، اما حماس پس از نزدیک به دو سال مقاومت و وارد کردن ضربات سهمگین بر اسرائیل، به عنوان یک جنبش آزادیبخش و نماینده قانونی مردم فلسطین وارد مذاکره با آمریکا و اسرائیل می‌شود.

اسرائیل که تحت فشار خانواده اسرای رژیم است ضمنا پذیرش تلویحی طرح ترامپ با مرحله اول عقب‌نشینی از نوار غزه موافقت کرده، اما ضمانتی برای انجام مراحل بعد نداده است. بر این اساس ضرورت دارد رهبران حماس کماکان هشیارانه و مقتدرانه در مذاکرات حضور یافته و ضمان‌های لازم برای خروج کامل اسرائیل از غزه را مطالبه کنند.

امروز رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود در سطوح داخلی و بین المللی قرار داشته و منفورترین رژیم در جهان است. این رژیم برای خروج از این وضعیت به دنبال ترمیم چهره جنایتکارانه خود است و تنها به آزادی اسرا تمایل دارد. کشور‌های میانجی مانند قطر، مصر و ترکیه نیز ممکن است برای خوش آمد ترامپ، به نفع اسرائیل عمل کنند لذا حماس باید حرف نهایی را بزند و مقتدرانه و با اعتماد به نفس، صحنه مذاکرات را مدیریت کند.

پافشاری حماس بر مواضع عادلانه خود و تحقق شرایطی است که حقوق مردم فلسطین را تأمین کند، قطعا مورد استقبال جهان اسلام و همه آزادگان جهان قرار خواهد گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حماس محسن پاک آئین ‌دیپلماسی ترامپ غزه
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۰۲ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aeL
tabnak.ir/005aeL