حماس، مقاوم در میدان و دیپلماسی

پاسخ هوشمندانه و سیاستمدارانه حماس به طرح ترامپ نشان داد که این جنبش، در کنار جنگندگی در میدان به سطح بالایی از بلوغ در سیاست رسیده است.

مفاد اصلی طرح بیست ماده‌ای ترامپ بر اجرای آتش‌بس، آزادی همه اسرا، خلع‌سلاح حماس و خروج تدریجی اسرائیل از غزه تاکید دارد و به دنبال تامین اصلی‌ترین خواسته رژیم صهیونیستی یعنی خلع‌سلاح حماس است. در این طرح، موضوع خروج اسرائیل از غزه نیز به صورت مرحله‌ای و تدریجی بیان شده در حالی که هیچ تضمینی برای همین خروج تدریجی نیز پیش بینی نشده است.

اما پاسخ حماس به طرح پیشنهادی ترامپ هوشمندانه و در جهت تامین منافع مقاومت و حفظ وحدت گروه‌های فلسطینی بود. حماس موافقت خود را با آتش‌بس، آزادی اسرا و خروج همزمان نیرو‌های رژیم صهیونیستی از غزه اعلام کرد ولی موضوع خلع سلاح نیرو‌های نظامی و مدیریت آینده غزه را به مشورت میان گروه‌های فلسطینی موکول کرد.

در عین حال افراد و رسانه‌های نزدیک به این جنبش نیز اعلام کردند حماس یک نهضت آزادی‌بخش است و سلاح‌های خود را برای آزادی حفظ می‌کند، اما اگر دولتی در فلسطین تشکیل شود، سلاح را به آن دولت تحویل خواهد داد. این موضع مبتنی بر مسکوت گذاشتن تعدادی از بند‌های بیست‌گانهٔ طرح ترامپ، کاملاً منطقی و در جهت وحدت فلسطین بود و نشان از پختگی سیاسی رهبران حماس داشت.

بنابر اعلام دولت مصر، قرار است از صبح دوشنبه ۱۴ مهر در منطقهٔ شرم‌الشیخ، مذاکرات میان اسرائیل و حماس با حضور هیئت ارشد آمریکایی آغاز شود. آمریکا و اتحادیه اروپا، جنبش حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند و رژیم صهیونیستی نیز کمر به نابودی این جنبش بسته بود، اما حماس پس از نزدیک به دو سال مقاومت و وارد کردن ضربات سهمگین بر اسرائیل، به عنوان یک جنبش آزادیبخش و نماینده قانونی مردم فلسطین وارد مذاکره با آمریکا و اسرائیل می‌شود.

اسرائیل که تحت فشار خانواده اسرای رژیم است ضمنا پذیرش تلویحی طرح ترامپ با مرحله اول عقب‌نشینی از نوار غزه موافقت کرده، اما ضمانتی برای انجام مراحل بعد نداده است. بر این اساس ضرورت دارد رهبران حماس کماکان هشیارانه و مقتدرانه در مذاکرات حضور یافته و ضمان‌های لازم برای خروج کامل اسرائیل از غزه را مطالبه کنند.

امروز رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود در سطوح داخلی و بین المللی قرار داشته و منفورترین رژیم در جهان است. این رژیم برای خروج از این وضعیت به دنبال ترمیم چهره جنایتکارانه خود است و تنها به آزادی اسرا تمایل دارد. کشور‌های میانجی مانند قطر، مصر و ترکیه نیز ممکن است برای خوش آمد ترامپ، به نفع اسرائیل عمل کنند لذا حماس باید حرف نهایی را بزند و مقتدرانه و با اعتماد به نفس، صحنه مذاکرات را مدیریت کند.

پافشاری حماس بر مواضع عادلانه خود و تحقق شرایطی است که حقوق مردم فلسطین را تأمین کند، قطعا مورد استقبال جهان اسلام و همه آزادگان جهان قرار خواهد گرفت.