پای شورای رقابت به پرونده گرانی آب و برق باز شد

شورای رقابت در جلسه ۷۹۲ خود موضوع افزایش قیمت آب و برق را بررسی می‌کند.
پای شورای رقابت به پرونده گرانی آب و برق باز شد

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جلسه هفتصدونودودوم شورای رقابت روز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بر اساس دستور جلسه اعلام‌شده، این نشست به بررسی چند محور مهم از جمله شکایات خودرویی، نامه بورس درباره عرضه خودرو، گزارش عملکرد ماده ۶ و پیشنهاد برخی اعضا در خصوص افزایش قیمت آب و برق (ماده ۶۲) اختصاص دارد.

در بخش خودرویی، یکی از محور‌های اصلی، بررسی نامه سازمان بورس درباره عرضه خودرو در بورس کالاست. در حالی که بورس کالا موافق تداوم عرضه خودرو در این بازار است و آن را اقدامی در جهت شفافیت قیمت‌ها می‌داند، شورای رقابت پیش‌تر اعلام کرده بود عرضه خودرو در بورس با قوانین رقابت و تنظیم بازار تطابق ندارد، به همین دلیل، این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار جلسه این شورا قرار گرفته است.

همچنین شورای رقابت قصد دارد در همین جلسه، موضوع افزایش قیمت آب و برق را نیز مورد بررسی قرار دهد. برخی اعضای شورا معتقدند افزایش تعرفه‌ها باید با نظارت دقیق و در چارچوب ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شود تا از ایجاد انحصار یا فشار بیش از حد بر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

