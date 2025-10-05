En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

از کشف حجاب نیکی کریمی در لندن تا شایعه مهاجرتش

پس از شایعه جنجالی درباره پناهنده شدن فرشته حسینی به کانادا، شایعات داغ در فضای مجازی این بار از مهاجرت نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان ۵۴ ساله ایرانی، خبر می‌دهند، بازیگری که در ساعات گذشته، تصاویری بی‌حجاب از خود در صفحه اینستاگرامش نیز منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۲۳
| |
2354 بازدید

از کشف حجاب نیکی کریمی در لندن تا شایعه مهاجرتش

به گزارش تابناک به نقل از روزیاتو؛ نیکی کریمی که به گفته خودش همچون برخی از چهره‌های مطرح دیگر پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱، تصمیم گرفته بود تا از حضور در سینما فاصله بگیرد، روز گذشته تصویری بی‌حجاب از خود را در قالب یک پست در اینستاگرام منتشر کرد.

بازیگر سریال کیمیا در واکنش به نظر یکی از کاربران که می‌نویسد «جاتون تو سینما خالیه» می‌گوید «عزیز، من سه سال گذشته خودم تصمیم گرفتم بازی نکنم.»

از کشف حجاب نیکی کریمی در لندن تا شایعه مهاجرتش

کریمی در پاسخ به سوال کاربر دیگری که می‌پرسد «خانم کریمی کجایی؟» نیز می‌گوید «لندن».

بازیگر مجموعه نمایش خانگی یاغی علاوه بر این پست، عکس پروفایل صفحه اینستاگرام خود را نیز تغییر داده و مشابه پست دیروز، یک تصویر بدون روسری برای خود انتخاب کرده است.

از کشف حجاب نیکی کریمی در لندن تا شایعه مهاجرتش

با این حال باید منتظر یک پاسخ کامل و جامع از سوی نیکی کریمی در قبال شایعه مهاجرت او بمانیم که آیا این خبر صحت دارد یا خیر! چراکه او تا هنگام نوشتن این مقاله اظهارنظری در این باره نکرده است.

از کشف حجاب نیکی کریمی در لندن تا شایعه مهاجرتش

اشتراک گذاری
برچسب ها
نیکی کریمی کشف حجاب مهاجرت
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس زیرخاکی از نیکی کریمی در ۲۱ سالگی
عکس‌های نیکی کریمی درون استخر دردساز شد!
مریم امیر جلالی: حوصله جنگیدن ندارم و به قانون حجاب احترام می‌گذارم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۰۲ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aeJ
tabnak.ir/005aeJ