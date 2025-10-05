از کشف حجاب نیکی کریمی در لندن تا شایعه مهاجرتش

به گزارش تابناک به نقل از روزیاتو؛ نیکی کریمی که به گفته خودش همچون برخی از چهرههای مطرح دیگر پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱، تصمیم گرفته بود تا از حضور در سینما فاصله بگیرد، روز گذشته تصویری بیحجاب از خود را در قالب یک پست در اینستاگرام منتشر کرد.
بازیگر سریال کیمیا در واکنش به نظر یکی از کاربران که مینویسد «جاتون تو سینما خالیه» میگوید «عزیز، من سه سال گذشته خودم تصمیم گرفتم بازی نکنم.»
کریمی در پاسخ به سوال کاربر دیگری که میپرسد «خانم کریمی کجایی؟» نیز میگوید «لندن».
بازیگر مجموعه نمایش خانگی یاغی علاوه بر این پست، عکس پروفایل صفحه اینستاگرام خود را نیز تغییر داده و مشابه پست دیروز، یک تصویر بدون روسری برای خود انتخاب کرده است.
با این حال باید منتظر یک پاسخ کامل و جامع از سوی نیکی کریمی در قبال شایعه مهاجرت او بمانیم که آیا این خبر صحت دارد یا خیر! چراکه او تا هنگام نوشتن این مقاله اظهارنظری در این باره نکرده است.