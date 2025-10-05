مدال والیبال زنان ایران در آسیای مرکزی

تیم ملی والیبال زنان ایران با غلبه بر ازبکستان به نخستین قهرمانی تاریخ خود در آسیای مرکزی رسید؛ موفقیتی که پیش از این هم رقم خورده بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های والیبال زنان آسیای مرکزی که از نهم مهر به میزبانی تاشکند در جریان بود، امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. شاگردان لی دو هی پس از صعود به فینال با سه برد متوالی و ۹ امتیاز، بار دیگر مقابل میزبان صف‌آرایی کردند و در دیداری یک‌طرفه با نتیجه سه بر صفر از سد ازبکستان گذشتند تا جام قهرمانی را بالای سر ببرند.

ملی‌پوشان کشورمان ست‌های این بازی را با امتیازات ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۹ به سود خود تمام کردند تا ایران با چهار برد پیاپی و بدون از دست دادن حتی یک ست، بر سکوی نخست آسیای مرکزی بایستد.

ترکیب ابتدایی تیم ایران در فینال شامل آیتک سلامت، شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه خلیلی و الهه پورصالح بود. همچنین بازیکنانی، چون شقایق حسن‌خانی، زهرا کریمی، پریا حاجتمند، نورا محمدی، فاطمه منظوری، نازنین علیزاده، زهرا صالحی و غزاله بستان دیگر اعضای تیم در این رقابت‌ها بودند. قضاوت این مسابقه را نیز «کالیکوف نوربک» از قرقیزستان و «شادی نظرامانوف» از تاجیکستان برعهده داشتند.

تیم ایران پیش از این نیز در مرحله گروهی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را از پیش رو برداشته بود و با تکرار برتری برابر میزبان، پرونده مسابقات را بدون شکست و با عملکردی بی‌نقص بست.