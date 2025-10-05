En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

باران امید در نخستین بانک یکصد ساله ایرانی

چهل و پنجمین جشنواره قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه
کد خبر: ۱۳۳۲۵۱۲
| |
236 بازدید

باران امید در نخستین بانک یکصد ساله ایرانی

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

 حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن، وجوه خود را بدون قصد انتفاع و با هدف خیرخواهانه ودریافت خدمات بانکی، نزد بانک تودیع نموده و بانک از محل منابع تودیعی در این حساب ها (پس از کسر سپرده قانونی مربوط)، نسبت به اعطای وام قرض الحسنه به اقشار نیازمند و اعطای جوایز قرعه کشی به دارندگان این  حساب ها اقدام می نماید.  

تعریف حساب قرض الحسنه پس انداز

به حساب هایی اطلاق می شود که سودی به آن ها تعلق نگرفته و بانک استرداد مبالغ تودیعی در این حساب ها را تعهد و تضمین می نماید. جذب منابع در این حساب ها در قالب قرارداد قرض انجام شده و صاحب حساب به عنوان قرض دهنده (دائن) و بانک به عنوان قرض گیرنده (مدیون) می باشد. به موجودی این حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد لیکن صاحبان حسابها میتوانند از جوایز ارزنده قرعهکشی این حسابها بهرهمند شوند. این دسته از حساب ها به عنوان منابع ارزان قیمت برای بانک از اهمیت بسزایی برخوردارند .

جشنواره چهل و پنجمین مرحله قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز ریالی‏-ارزی بانک سپه 

‏‏ اهداف کلی برگزاری جشنواره
‏ ترویج و توسعه بانکداری اسلامی
تمرکز بر احیای سنت قرض‌الحسنه و گسترش آن در سطح جامعه
تجهیز منابع قرض‌الحسنه و رفع احتیاجات ضروری و معیشتی آحاد جامعه و مشتریان با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه معیشتی، ازدواج، درمان و ودیعه مسکن و ...
شفاف سازی و رفع ابهام از مصارف قرض الحسنه با ارایه گزارش عملکرد مصارف قرض الحسنه از محل منابع تجهیز شده
افزایش سهم منابع ارزان قیمت در ترکیب منابع و کاهش قیمت تمام شده پول
 ترویج بانکداری دیجیتال با افتتاح حساب قرض الحسنه به صورت غیرحضوری در امید بانک

شرایط شرکت در قرعه‌کشی و برگزاری جشنواره

دوره قرعه کشی‏ حساب های قرض الحسنه پس انداز از اول مهر ماه 1403 لغایت پایان مهرماه 1404
شرایط حساب برای شرکت در قرعه‌کشی‏، مفتوح بودن حساب در روز قرعه‌کشی و داشتن حداقل موجودی 2.000.000 ریال برای حساب‌های ریالی و 100دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر برای حساب‌های ارزی
‏نحوه محاسبه امتیاز حساب‏، به ازای هر 000ر500 ریال در هر روز یک امتیاز برای حساب‌های ریالی و به ازای هر 5 دلار در هر روز یک امتیاز برای حساب‌های ارزی
شرایط لازم برای بهره‌مندی از جایزه قرعه کشی‏، حفظ حداقل موجودی فوق‌الذکر طی 90 روز متوالی در طی دوره قرعه‌کشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی (پایان مهرماه 1404) 

در صورت برنده شدن هر دو حساب انفرادی و مشترک یک شخص: 

چنانچه جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی شخص ارزنده تر باشد، این جایزه به وی اعطا و معادل مبلغ ریالی جایزه متعلق به حساب مشترک، متناسب با سهم الشرکه، به شریک وی اعطا می شود. 

درصورتی که سهم شخص از جایزه متعلق به حساب مشترک ارزنده تر از جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی وی باشد، صرفاً جایزه تعلق گرفته به حساب مشترک به وی اعطاشده و جایزه ای به حساب انفرادی شخص مزبور، تعلق نمی گیرد. 

جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه

 2100 جایزه 250 میلیون تومانی
 2100 جایزه 100 میلیون تومانی
 2100 جایزه 50 میلیون تومانی
 2100 جایزه 25 میلیون تومانی
 2100 جایزه 10 میلیون تومانی

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک سپه قرعه کشی بانک سپه جوایز قرعه کشی بانک سپه
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ae8
tabnak.ir/005ae8