باران امید در نخستین بانک یکصد ساله ایرانی

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن، وجوه خود را بدون قصد انتفاع و با هدف خیرخواهانه ودریافت خدمات بانکی، نزد بانک تودیع نموده و بانک از محل منابع تودیعی در این حساب ها (پس از کسر سپرده قانونی مربوط)، نسبت به اعطای وام قرض الحسنه به اقشار نیازمند و اعطای جوایز قرعه کشی به دارندگان این حساب ها اقدام می نماید.
تعریف حساب قرض الحسنه پس انداز
به حساب هایی اطلاق می شود که سودی به آن ها تعلق نگرفته و بانک استرداد مبالغ تودیعی در این حساب ها را تعهد و تضمین می نماید. جذب منابع در این حساب ها در قالب قرارداد قرض انجام شده و صاحب حساب به عنوان قرض دهنده (دائن) و بانک به عنوان قرض گیرنده (مدیون) می باشد. به موجودی این حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد لیکن صاحبان حسابها میتوانند از جوایز ارزنده قرعهکشی این حسابها بهرهمند شوند. این دسته از حساب ها به عنوان منابع ارزان قیمت برای بانک از اهمیت بسزایی برخوردارند .
جشنواره چهل و پنجمین مرحله قرعه کشی حسابهای قرضالحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه
اهداف کلی برگزاری جشنواره
شرایط شرکت در قرعهکشی و برگزاری جشنواره
ترویج و توسعه بانکداری اسلامی
تمرکز بر احیای سنت قرضالحسنه و گسترش آن در سطح جامعه
تجهیز منابع قرضالحسنه و رفع احتیاجات ضروری و معیشتی آحاد جامعه و مشتریان با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه معیشتی، ازدواج، درمان و ودیعه مسکن و ...
شفاف سازی و رفع ابهام از مصارف قرض الحسنه با ارایه گزارش عملکرد مصارف قرض الحسنه از محل منابع تجهیز شده
افزایش سهم منابع ارزان قیمت در ترکیب منابع و کاهش قیمت تمام شده پول
ترویج بانکداری دیجیتال با افتتاح حساب قرض الحسنه به صورت غیرحضوری در امید بانک
دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز از اول مهر ماه 1403 لغایت پایان مهرماه 1404
شرایط حساب برای شرکت در قرعهکشی، مفتوح بودن حساب در روز قرعهکشی و داشتن حداقل موجودی 2.000.000 ریال برای حسابهای ریالی و 100دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر برای حسابهای ارزی
نحوه محاسبه امتیاز حساب، به ازای هر 000ر500 ریال در هر روز یک امتیاز برای حسابهای ریالی و به ازای هر 5 دلار در هر روز یک امتیاز برای حسابهای ارزی
شرایط لازم برای بهرهمندی از جایزه قرعه کشی، حفظ حداقل موجودی فوقالذکر طی 90 روز متوالی در طی دوره قرعهکشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی (پایان مهرماه 1404) در صورت برنده شدن هر دو حساب انفرادی و مشترک یک شخص:
چنانچه جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی شخص ارزنده تر باشد، این جایزه به وی اعطا و معادل مبلغ ریالی جایزه متعلق به حساب مشترک، متناسب با سهم الشرکه، به شریک وی اعطا می شود.
درصورتی که سهم شخص از جایزه متعلق به حساب مشترک ارزنده تر از جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی وی باشد، صرفاً جایزه تعلق گرفته به حساب مشترک به وی اعطاشده و جایزه ای به حساب انفرادی شخص مزبور، تعلق نمی گیرد. جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه
2100 جایزه 250 میلیون تومانی
2100 جایزه 100 میلیون تومانی
2100 جایزه 50 میلیون تومانی
2100 جایزه 25 میلیون تومانی
2100 جایزه 10 میلیون تومانی