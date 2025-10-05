باران امید در نخستین بانک یکصد ساله ایرانی

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن، وجوه خود را بدون قصد انتفاع و با هدف خیرخواهانه ودریافت خدمات بانکی، نزد بانک تودیع نموده و بانک از محل منابع تودیعی در این حساب ها (پس از کسر سپرده قانونی مربوط)، نسبت به اعطای وام قرض الحسنه به اقشار نیازمند و اعطای جوایز قرعه کشی به دارندگان این حساب ها اقدام می نماید.

تعریف حساب قرض الحسنه پس انداز

به حساب هایی اطلاق می شود که سودی به آن ها تعلق نگرفته و بانک استرداد مبالغ تودیعی در این حساب ها را تعهد و تضمین می نماید. جذب منابع در این حساب ها در قالب قرارداد قرض انجام شده و صاحب حساب به عنوان قرض دهنده (دائن) و بانک به عنوان قرض گیرنده (مدیون) می باشد. به موجودی این حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد لیکن صاحبان حسابها میتوانند از جوایز ارزنده قرعهکشی این حسابها بهرهمند شوند. این دسته از حساب ها به عنوان منابع ارزان قیمت برای بانک از اهمیت بسزایی برخوردارند .