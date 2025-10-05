حمایت تاجرنیا از ساپینتو پیش از دیدار با چادرملو

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، دکتر علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ساعتی پیش در محل اردوی تیم فوتبال استقلال حاضر شد و با استقبال گرم کادرفنی و بازیکنان وبهرو شد.
او پس از جلسهای که با ریکاردو ساپینتو به صورت خصوصی برگزار کرد، در جلسهای با حضور بازیکنان شرکت کرد و خطاب به آنها گفت: میدانیم که در شرایط سختی هستیم ولی ما به کادرفنی و شما بازیکنان ایمان داریم و باید این روزها را کنار هم پشت سر بگذاریم. اولین نفر خودمان از نتایج راضی نیستیم و باید این نتایج را جبران کنیم. من توانایی شما و کادرفنی را میدانم و میتوانیم این روزها را پشت سر بگذاریم.
دکتر تاجرنیا در پایان افزود: ما همه جوره از کادرفنی و شما بازیکنان حمایت میکنیم. از شما میخواهیم که برای هواداران بجنگید. همه میدانیم که هواداران استقلال از وفادارترین هواداران فوتبال در جهان هستند و امشب باید برای شادی دل آنها بجنگیم. باز تاکید میکنم که این روزها را باید کنار هم پشت سر بگذاریم. شما بازیکنان استقلال هم تلاش بیشتری کنید تا زودتر نتایج دلخواه هواداران رقم بخورد.